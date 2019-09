EEUU/Rusia.- Trump aboga por reincorporar a Rusia al G7: "Es lo más adecuado"

Publicado 20/08/2019 21:58:33 CET

WASHINGTON, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tendido este jueves de nuevo la mano a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y ha considerado que "es mucho más adecuado tener a Rusia dentro" del G7, lo que implicaría dar marcha atrás a la doctrina establecida por su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama.

"Supongo que el presidente Obama, porque Putin fue más listo que él, pensó que no era una buena idea tener a Rusia", ha dicho Trump al recordar lo que antes era el G8. Moscú fue apartado de dicho foro en 2014 por su papel en la guerra de Ucrania.

"No es como yo lo haría", ha añadido Trump, quien ya había planteado en otras ocasiones la reincorporación de Rusia en aras básicamente del pragmatismo. "Te guste o no, y puede que no sea políticamente correcto, pero tenemos un mundo del que hacernos cargo", ha alegado ante los periodistas durante un encuentro con el presidente rumano, Klaus Iohannis.

El actual inquilino de la Casa Blanca también ha sugerido que nombrará al secretario de Estado adjunto John Sullivan como futuro embajador en Rusia, en sustitución de Jon Huntsman. Trump ha respondido a las especulaciones de las últimas horas sobre Sullivan con un ambiguo "bien podría ser".