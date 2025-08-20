El salvadoreño Ábrego García pide la desestimación de su caso penal denunciando un proceso "vengativo" por EEUU

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, bajo custodia de las autoridades estadounidenses, ha solicitado este martes la desestimación de su caso penal y su liberación denunciando un procesamiento "vengativo" por parte del Departamento de Justicia.

Su defensa ha pedido a una jueza de Nashville que desestime su caso abierto por supuesto tráfico de personas, en un escrito en el que ha argumentado que Ábrego ha sido objeto de un "procesamiento vengativo y selectivo" por parte de la Administración de Donald Trump, que lo deportó por un "error administrativo" a una megaprisión de El Salvador.

"Este caso es el resultado del esfuerzo concertado del Gobierno para castigarlo por tener la audacia de defenderse, en lugar de aceptar una brutal injusticia", han señalado los abogados de Ábrego en un documento recogido por la agencia de noticias Bloomberg, donde han denunciado numerosas irregularidades en el proceso, después de que las autoridades se viesen obligadas a repatriar al salvadoreño pese a su oposición inicial.

Asimismo, sus abogados han solicitado en un escrito separado a un tribunal de Tennessee que le permita regresar en libertad a su estado natal, Maryland, casi un mes después de que se dictaminara que Ábrego no necesita permanecer bajo custodia mientras afronta los cargos federlaes.