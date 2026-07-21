Archivo - Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declinado este martes hacer una valoración personal sobre la reciente sentencia a cadena perpetua que un tribunal estadounidense ha impuesto al antiguo jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, pero ha instado a los jóvenes a apartarse de la delincuencia del narco.

"Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es eso, es una vida de penurias y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza", ha remarcado Sheinbaum, que ha criticado la mitificación que se ha hecho durante tantos años del modelo de vida del narcotraficante.

"Se enalteció a estas figuras", ha denunciado la presidenta, que también ha cuestionado las declaraciones de 'El Mayo' durante el juicio, en las que animó a la juventud mexicana a apartarse del crimen organizado. "Viniendo de quién viene, pues es difícil citarlo", ha dicho en su rueda de prensa matutina de este martes.

Sheinbaum ha recordado que durante estos últimos años de gobierno se ha venido trabajando contra el crimen organizado también poniendo especial atención en las causas y ha instado a los jóvenes a no ver nunca en la delincuencia una opción de vida, "más allá de lo que haya dicho" 'El Mayo'.

De igual forma, ante las preguntas de la prensa, Sheinbaum ha vuelto a valorar como "obvio" la participación de las autoridades estadounidenses en la trama de traición entre capos del Cártel de Sinaloa que acabó con la detención de 'El Mayo', como muestra que al mismo tiempo saquen pecho de la operación y declaren que nunca tuvieron nada que ver con ello. "Es una contradicción", ha constatado.

Un tribunal federal de Estados Unidos ha condenado este lunes a 'El Mayo' Zambada a cadena perpetua por diversos delitos de narcotráfico y crimen organizado, después de que se declarara culpable para evitar así la pena de muerte.

El arresto de 'El Mayo' en julio de 2024 no ha estado exento de polémica ya que se habría producido, tal y como denunció el propio capo, gracias a un acuerdo de colaboración entre el otro clan rival del cártel, el de los Guzmán Loera, con el Gobierno de Estados Unidos, a cambio de beneficios penitenciarios.

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, tras llegar en un avión privado con el hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Joaquín Guzmán López, quien le entregó tras un acuerdo con las autoridades de Washington, sin conocimiento del Gobierno mexicano.

El narcotraficante afirmó en una carta en agosto de 2025 que fue "secuestrado" por Guzmán cuando acudió bajo engaño a un encuentro en un rancho a las afueras de la ciudad de Culiacán. Allí le hicieron entrar en una "habitación oscura" donde fue inmediatamente "emboscado" por un grupo de hombres que le pusieron una capucha en la cabeza tras darle una paliza y le metieron esposado en el avión.