Sheinbaum descarta que el cierre del espacio aéreo en El Paso tenga relación con drones de los cárteles mexicanos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha descartado este miércoles que drones de los cárteles mexicanos estén detrás de la decisión de las autoridades de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo en El Paso, Texas, durante las últimas horas, ahora ya restablecido tras comprobar que no existe amenaza para la aviación civil.

"No hay ninguna información de uso de drones en la frontera", ha zanjado la presidenta mexicana durante su matutina rueda de prensa diaria, en respuesta a las informaciones en este sentido que han aparecido en el último día en la prensa de Estados Unidos, según fuentes de la propia Administración de Donald Trump.

Sheinbaum ha optado por evitar especular y ha animado a las agencias del Gobierno de Estados Unidos a compartir cualquier tipo de información que disponga con las autoridades mexicanas y mantener una "comunicación permanente".

"Si tienen alguna información, la FAA (Administración Federal de Aviación) o cualquier área del Gobierno de Estados Unidos, pues pueden preguntarle al Gobierno de México", ha manifestado la mandataria.

El cierre del espacio aéreo de El Paso estaba previsto hasta el próximo 20 de febrero. Sin embargo, apenas unas horas más tarde, la FAA decidió levantar la prohibición tras constatar que no existían amenazas para las operaciones.