Sheinbaum descarta una "invasión" de Estados Unidos en México pese a una orden contra los cárteles

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha descartado que Estados Unidos tenga intención alguna de perpetrar una "invasión" sobre el vecino del sur pese a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los cárteles del narcotráfico.

La orden, adelantada por el periódico 'The New York Times', ha sido firmada en secreto y permitiría al Departamento de Defensa elevar la presión sobre los cárteles que operan principalmente en el extranjero y que, para la Administración Trump, equivalen a una organización terrorista.

Sheinbaum ha explicado este viernes en rueda de prensa que Washington informó de antemano a las autoridades mexicanas y ha puesto límites al radio de acción de los militares estadounidense. "Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión", ha zanjado la mandataria, dando por "absolutamente descartada" la posibilidad de una entrada de tropas.

En este sentido, ha señalado durante una comparecencia ante los medios que la orden de Trump "tiene que ver con su país" y que, por tanto, todo se hará "en el interior de Estados Unidos".

El Gobierno estadounidense ha endurecido desde el retorno de Trump en enero a la Casa Blanca las medidas sobre los cárteles, a golpe de sanciones directas y de amenazas sobre países como México a los que ha llegado a acusar de no hacer lo suficiente para contener el tráfico de migrantes y de sustancias ilegales como el fentanilo.