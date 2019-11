EEUU.- Un sondeo sitúa a cuatro precandidatos presidenciales demócratas empatados en el estado clave de Iowa

Publicado 11/11/2019 22:06:09 CET

NUEVA YORK, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro principales precandidatos presidenciales del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020 están virtualmente empatados en el estado estratégico de Iowa, el primero en celebrar las primarias, según una encuesta publicada este lunes por la Universidad de Quinnipiac.

De hecho, el principal favorito a nivel federal, el exvicepresidente Joe Biden, es el cuarto en preferencias en Iowa, con apenas un 15 por ciento de apoyo. Por delante están la senadora Elizabeth Warren(20 por ciento), el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg (19 por ciento) y el senador Bernie Sanders (17 por ciento).

Estas cifras son muy similares a las de la encuesta de 'The New York Times'-Universidad de Siena y en ambos estudios más de la mitad de los posibles participantes en los caucus aún no han decidido a quién apoyarán.

"La gente quiere un líder de la carrera, u n favorito, pero no es así como funciona cuando hay una situación como la actual", ha explicado la politóloga Ann Selzer en declaraciones recogidas por el diario 'The Hill'.

Warren podría ser la ganadora, ya que tiene unas finanzas muy buenas, un amplio apoyo en las bases de Iowa y está como segunda favorita entre los posibles votantes "muy liberales" tras Sanders y como favorita entre los posibles votantes "bastante liberales". Empata sin embargo con Buttigieg entre las segundas opciones de los posibles votantes.

Precisamente Buttigieg ha sido el candidato sorpresa tras un incremento de 10 puntos en los sondeos de RealClearPolitics para Iowa en solo un mes, ya que estaría haciendo daño a la base de centro-izquierda que apoyaría a Biden. De hecho, según el estudio de la Universidad de Quinnipiac aventaja a Biden como primera opción entre los posibles votantes que se consideran "moderados y conservadores".

También es la primera opción entre los posibles votantes con un título universitario y es la primera segunda opción para quienes apoyan a alguno de los muchos candidatos que tienen menos de un 15 por ciento de respaldo en las encuestas, lo cual podría reforzarle a medida que vayan cayendo las opciones minoritarias.

Sanders, por su parte, a pesar de las dudas tras su reciente accidente cardiaco, cuenta con la masa de seguidores más fiel: el 61 por ciento aseguran que votarán por él "seguro", muy por delante del 48 por ciento de Biden o el 41 por ciento de Warren.