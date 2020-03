EEUU.- S&P rebaja el rating de ExxonMobil hasta 'AA' por la caída del precio del petróleo

NUEVA YORK, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación crediticia S&P Global ha rebajado el rating como emisor a largo plazo de ExxonMobil hasta 'AA', un peldaño menos, debido a las implicaciones para sus cuentas de la caída de los precios del petróleo, según ha informado este lunes.

Además, la calificadora de riesgos ha decidido situar en 'negativa' la perspectiva de la nota debido a que no espera que la firma mejore sus cuentas ni que los precios de las materias primas crezcan en un plazo de entre 12 y 24 meses.

"Las métricas de flujo de caja y apalancamiento de ExxonMobil cayeron muy por debajo de nuestras expectativas en 2019 y con los menores precios del petróleo y el gas natural, los bajos márgenes de refino y la débil demanda de químicos anticipada para los dos próximos años, anticipamos que las métricas permanecen débiles", ha asegurado la firma.

S&P ha alertado de que podría volver a rebajar la nota de la petrolera si no ajusta sus planes de gasto de capital (capex) para ajustarse a los menores precios del crudo, si no logra mejorar la eficiencia o si no incrementa los márgenes de químicos y productos de refino. Asimismo, también será negativo no seguir vendiendo activos o seguir recomprando acciones por encima del flujo de caja.