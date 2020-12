EEUU/Sudán.- EEUU ofreció 700 millones de euros a víctimas del terrorismo para salvar el acuerdo entre Sudán e Israel

HANDOUT - 25 August 2020, Sudan, Khartoum: Sudanese Prime Minister Abdalla Hamdok (R) receives US Secretary of State Mike Pompeo prior to their meeting. Photo: Alsanosi Ali/US Embassy Khartoum via US Department of State /dpa - ATTENTION: editorial use onl - Alsanosi Ali/US Embassy Khartoum / DPA - Archivo