La tasa de mortalidad en centros de inmigrantes durante el segundo mandato de Trump es la mayor en dos décadas

Archivo - Agentes del ICE de EEUU deteniendo a inmigrantes (archivos) - Holden Smith/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde la segunda toma de posesión del presidente estadounidense, Donald Trump, la tasa de mortalidad en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos ha alcanzado el nivel más alto en casi dos décadas, por encima de las cifras de la pandemia de COVID-19, según un informe titulado 'Muriendo en detención: el aumento de muertes en un sistema de detención migratoria en expansión de Estados Unidos'.

El informe, elaborado por Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR) recoge que se han producido 52 muertes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y que las detenciones realizadas por este organismo han subido un 77% entre enero de 2025 y enero de 2026.

Según el informe, 10 de los fallecidos entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026 eran de nacionalidad mexicana, la cifra más alta entre las 20 nacionalidades registradas. Si se suman las muertes en operativos, serían 15 los mexicanos fallecidos en ese mismo periodo, cifra que subiría hasta 16 tras sumar la muerte el pasado 19 de junio de otro ciudadano de este país bajo custodia del ICE.

Entre enero de 2025 y enero de 2026 el número de muertes anuales se ha triplicado, una subida del 138% en la tasa de mortalidad anualizada. La tasa actual, de 8,4 muertes por cada 10.000 personas detenidas, casi duplica el máximo alcanzado durante el primer año de la pandemia, que fue de 4,4 por cada 10.000.

El documento advierte que la subida sin precedente de las detenciones y resalta el desmantelamiento de los mecanismos de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional. También refleja fallos en el sistema de prestación de atención médica externa para las personas detenidas y unas condiciones de hacinamiento que agravan la ya de por sí deficiente atención sanitaria en los centros de detención.

La mayoría de las 39 muertes analizadas en profundidad ocurrieron en instalaciones que, en las dos semanas previas al deceso, registraban poblaciones muy superiores a su promedio histórico.

Entre los casos documentados por HRW y PHR figura el de Ismael Ayala-Uribe, mexicano de 39 años que había vivido en Estados Unidos desde los cuatro años de edad y que murió el 22 de septiembre de 2025 en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, luego de que, pese a sus quejas por un absceso infectado, el personal del centro no lo enviara de inmediato a un hospital.

Otro caso es el del también mexicano Lorenzo Antonio Batrez Vargas, quien llegó a Estados Unidos a los cuatro años de edad y murió en agosto de 2025, a los 32 años, tras permanecer casi dos semanas en aislamiento por haber contraído COVID-19. Su madre relató a HRW que desconoce las causas exactas de la muerte de su hijo.

El ICE mantiene actualmente detenidas a más de 60.000 personas y existen planes para aumentar la capacidad de detención hasta 90.000 personas antes de finales de 2026. Solo durante 2026 han fallecido 18 personas en centros de detención del ICE.