EEUU.- Una tercera mujer acusa al gobernador de Nueva York de acoso sexual

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha acusado al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de acoso sexual, una denuncia que se produce después de que otras dos mujeres, dos ayudantes del político, hayan hecho lo propio en los últimos días.

Según ha publicado el diario 'The New York Times', la mujer, identificada como Anna Ruch, de 33 años, ha relatado que Cuomo le preguntó si podía besarla mientras ponía sus manos en sus mejillas en una boda en la que coincidieron en septiembre de 2019 en la ciudad de Nueva York.

Ruch, que ha dicho que se sintió "incómoda" y "avergonzada" tras lo ocurrido, ha detallado que no conocía a Cuomo hasta ese día. Así, ha especificado que se acercó a él para agradecerle que pronunciara un brindis por los recién casados y, tras ello, el gobernador puso repetidamente su mano en la parte baja de la espalda de Ruch, que ha aclarado que se la retiró. Fue entonces cuando Cuomo señaló que Ruch parecía "agresiva", puso sus manos en sus mejillas y le preguntó si podía besarla.

"Estaba muy confundida, en shock y avergonzada", ha declarado Ruch, cuyo testimonio ha sido corroborado por un amigo, mensajes de texto de la época y fotografías del evento. "Volví la cabeza y no tuve palabras en aquel momento", ha lamentado.

Un portavoz de Cuomo citado por 'The New York Times' no se ha referido específicamente a las aseveraciones de Ruch y ha remitido al comunicado que el gobernador emitió el domingo, un texto en el que reconoció que algunas cosas que había dicho podrían haber sido "malinterpretadas como flirteo no buscado".

Las otras dos mujeres que han asegurado haber sido acosadas sexualmente por Cuomo sí trabajaron para él, a diferencia de Ruch, que fue miembro de la Administración de Barack Obama y de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020.

Charlotte Bennet, de 25 años, asegura que el gobernador neoyorquino le hizo preguntas sobre su vida sexual y le planteó si se había acostado con hombres mayores. Por su parte, Lindsey Boylan afirma que Cuomo realizó comentarios inapropiados y que la besó sin su consentimiento. Cuomo ha rechazado las acusaciones.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó el domingo de la apertura de una investigación y de que su oficina contratará a un bufete de abogados para supervisarla. Además, aseguró que proporcionará a los investigadores la capacidad de llamar a testigos a declarar.