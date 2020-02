EEUU.- The New York Times gana 127 millones en 2019 y supera los 5 millones de abonados

Publicado 06/02/2020 15:01:31 CET

NUEVA YORK, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

The New York Times Company, la empresa propietaria del diario 'The New York Times', obtuvo un beneficio neto atribuido de 139,96 millones de dólares (127 millones de euros) en 2019, lo que representa un incremento del 9,8% en comparación con su resultado de 2018, tras superar la barrera de los 5 millones de suscriptores, informó la empresa.

La facturación de The New York Times alcanzó en 2019 los 1.812,2 millones de dólares (1.647 millones de euros), un 3,6% más que un año antes, después de elevar un 4% los ingresos por suscripciones, hasta 1.083,8 millones de dólares (985 millones de euros), pero reducir un 4,9% los ingresos por publicidad, hasta 530,67 millones de dólares (482 millones de euros).

En el cuarto trimestre, The New York Times Company registró un beneficio neto atribuido de 68,21 millones de dólares (62 millones de euros), un 23,6% más que en el mismo periodo de 2018, mientras que su facturación aumentó un 1,1%, hasta 508,36 millones de dólares (462 millones de euros).

Los ingresos publicitarios de la compañía disminuyeron un 10,7% en el cuarto trimestre, mientras que la facturación por suscripciones aumentó un 4,5%.

The New York Times contaba al cierre del cuarto trimestre con 5,25 millones de suscriptores, incluyendo 4,39 millones de abonados digitales, lo que implica un incremento trimestral de 342.000 y de 1,03 millones en un año.