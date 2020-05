EEUU.- Trump afirma que Biden debe "luchar" contra su acusación de abuso sexual

Biden pide al Senado que investigue la denuncia

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que el virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, debe "luchar" contra las acusaciones de supuesto abuso sexual a una antigua empleada del Senado hace 27 años.

"Yo le diría a Joe Biden: Ve y lucha por ello", ha afirmado Trump en una entrevista recogida por la cadena CNBC. "Él va a tomar su propia decisión, no le voy a decir yo lo que tiene que hacer", ha asegurado Trump, que ha insistido en que Biden tendrá que hacer frente a sus "propias batallas".

Sin embargo, ha trasladado que vio la actitud de la supuesta víctima, Tara Reade, "creíble".

El mandatario, que también se ha tenido que enfrentar a diversas acusaciones de abuso sexual, ha insistido en que ha sido "falsamente acusado". "He sido falsamente acusado por personas que ni siquiera he visto, nunca he visto a muchas de esas personas. Y algunas de ellas, las conocí sin ningún interés", ha expresado Trump.

"De repente te conviertes en un hombre rico, eres un hombre famoso, después te conviertes en presidente, y la gente que nunca has visto y de la que nunca has oído hablar presenta cargos. Así que en cierto modo se podría decir que estoy dando la cara por él", ha asegurado el presidente, en relación a Biden.

La supuesta víctima, Tara Reade, que coordinaba el programa de becas de la oficina de Biden en 1993, aseguró en abril que el entonces senador había abusado de ella en un pasillo del Capitolio. Previamente, le había acusado de tocamientos, dando pie a una sospecha que ha enturbiado la campaña demócrata.

Por su parte, el exvicepresidente estadounidense ha negado este mismo viernes las acusaciones. "No es cierto. Nunca ocurrió", ha asegurado tajante Biden, a la vez que defendido que, a lo largo de su carrera política, ha demostrado su compromiso para combatir la violencia contra las mujeres y perseguir abusos como los que se le han imputado en estas últimas semanas.

Así, aunque ha admitido que "los detalles de estas acusaciones" son "complicados", ha señalado que es necesario que cualquier mensaje sea sometido "a una investigación y análisis apropiados", poniendo en cuestión la veracidad de la versión de Reade.

PIDE AL SENADO QUE DE INFORMACIÓN SOBRE LO SUCEDIDO

Biden ha enviado este viernes un carta a la secretaría del Senado para pedir que liberen cualquier tipo de información relacionada con lo sucedido, así como para encontrar la supuesta denuncia de acoso sexual presentada por Reade.

"Le pido que tome o dirija las acciones necesarias para establecer la ubicación de los registros de esta oficina, y cuando hayan sido localizados, buscar la supuesta denuncia y hacer públicos los resultados", ha trasladado en una carta dirigida a la secretaria del Senado estadounidense, Julie Adams, recogida por el diario 'The Hill'.

Biden ha pedido también que se publiquen todos los documentos relacionados con la denuncia.