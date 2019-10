EEUU.- Trump anuncia que nominará al vicesecretario de Energía Dan Brouillete como nuevo jefe del Departamento

Publicado 18/10/2019 22:07:54 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que nominará al vicesecretario de Energía Dan Brouillete como nuevo jefe del Departamento, después de que el actual titular, Rick Perry, haya dicho que abandonará el cargo a finales de 2019.

"Quiero dar las gracias al secretario de Energía Rick Perry por el increíble trabajo que ha hecho. Dejará el cargo a finales de año para perseguir otros intereses", ha dicho, en una serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter.

Así, ha manifestado que "Rick fue un gran gobernador de Texas y un gran secretario de Energía", al tiempo que ha hecho hincapié en que "además, es su amigo".

"Al mismo tiempo, me complace nominar al vicesecretario Dan Brouillette como nuevo secretario de Energía. La experiencia de Dan en el sector no tiene igual. Un absoluto profesional, no tengo dudas de que hará un gran trabajo", ha destacado.

La dimisión de Perry se ha producido tan sólo un día antes de la fecha límite establecida por los líderes demócratas en el Congreso para que entregara una serie de documentos en el marco de la investigación sobre el proceso de destitución parlamentaria ('impeachment') de Trump.

Perry, antiguo gobernador de Texas, fue elegido por Trump para asumir la Secretaría de Energía. El secretario de 69 años también hizo un breve intento por entrar en la carrera republicana para las elecciones celebradas en 2016.