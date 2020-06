EEUU.-Trump arremete contra el exasesor de Seguridad Nacional Bolton y le llama "mentiroso", "un poco loco" y "terrible"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este lunes contra el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton a cuenta de la publicación de su libro y le ha calificado de "mentiroso", "un poco loco" y "terrible".

"Se lo inventó (...) es un mentiroso. Lo despedí", ha zanjado Trump durante una entrevista en CBN News, donde además de atacarle personalmente también ha criticado su labor en la Casa Blanca.

"No sirvió para nada, sólo para bombardear a la gente. Cuando la gente lo vio, supieron que estaba un poco loco. Y tal vez me ayudó a negociar buenos acuerdos, francamente. Pero era terrible. No tenía personalidad. No tenía calidez. No creo que haya visto nunca a este tipo sonreír", ha continuado el presidente estadounidense.

Además, en referencia al libro, 'La habitación donde ocurrió', ha indicado específicamente que "cree que tiene un gran problema". "No va a poder conservar su dinero. No creo que exista la posibilidad de que pueda quedarse con ese dinero", ha remachado.

No es el único cruce de acusaciones entre Trump y Bolton. Este mismo domingo, en una entrevista con ABC News, Bolton calificó a Trump de "ignorante y peligroso" y expresó que esperaba que se le recordara como a un presidente de un único mandato. Anteriormente, Trump, igual que otros miembros de su Administración, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, ya le había tildado de mentiroso.

El libro, cuya publicación actualmente está en medio de una batalla legal, asegura, entre otras cuestiones, que Trump pidió ayuda a su homólogo chino, Xi Jinping, para lograr ser reelegido en las elecciones del 3 de noviembre. El manuscrito parece abordar la política exterior de Trump y vendría a confirmar las presiones a Ucrania del mandatario, raíz de su 'impeachment'.

Bolton también menciona la relación del presidente con otros, como el de Rusia, Vladimir Putin, o el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y afirma que Trump ha pedido "repetidamente" opciones militares para Venezuela.