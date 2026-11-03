Trump califica el conflicto con Irán como "guerra blanda" horas antes de la apertura de urnas para las 'midterms'

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa tras votar por adelantado en un centro de votación anticipada del condado de Palm Beach, en Florida. - Joyce N. Boghosian/White House / Zuma Press / Euro

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

A falta de horas para que la apertura de urnas en Estados Unidos para las elecciones de mitad de mandato, el presidente, Donald Trump, ha asegurado este martes que el conflicto con Irán no es "una guerra" sino "una guerra blanda", ya que, según ha dicho, hace meses que no se dispara y hay conversaciones en marcha.

En una entrevista telefónica con el presentador de Fox News Sean Hannity, Trump ha defendido que Washington negocia "desde una posición de total fuerza", que puede poner fin a la ofensiva "en cualquier momento" y que Teherán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo", aunque ha advertido de que los combates podrían reanudarse si no se alcanza uno.

Trump ha justificado la ofensiva al tildar de "desastre" el acuerdo nuclear de 2015, al que ha acusado de abrir a Teherán la "vía hacia el arma atómica" mientras se consolidaba como "el primer Estado patrocinador del terrorismo" del mundo. En este sentido, el mandatario ha explicado que hace siete meses decidió dar "un pequeño rodeo" en su gestión --a pesar de los "buenos datos" en Estados Unidos-- para evitar que Irán obtenga capacidad nuclear, un escenario que, según ha enfatizado, "no vamos a permitir".

El mandatario ha afirmado que las defensas iraníes "han desaparecido" y que el país apenas conserva misiles y drones ni capacidad para fabricarlos, asegurando que la operación 'Martillo de Medianoche' de junio de 2025 destruyó todo su potencial atómico. Asimismo, ha señalado que, quizá tenga que atacar la presunta instalación atómica en la montaña Pickaxe --negada por la República Islámica--, una intervención que se ha afirmado se podría completar "en una hora".

CONTROL "TOTAL" SOBRE VENEZUELA Y EL 50% DEL PETRÓLEO MUNDIAL

Frente a las críticas por un gasto de 30.000 millones de dólares (26.800 millones de euros) en la guerra, ha replicado que son "cacahuetes" comparados con lo ganado con Venezuela, donde, según ha dicho, el conflicto "duró mucho menos de un día" y EEUU tiene ahora "control total" y "gente propia".

Trump ha asegurado que, sumando el petróleo estadounidense y el venezolano, el país controla más del 50% de las reservas mundiales. También ha resaltado que "se consiguió" Groenlandia tras firmar con Dinamarca y que vale "cinco billones de dólares".

En el plano diplomático, Trump ha presumido de que su país es "respetado de nuevo en todo el mundo", poniendo como ejemplo al rey de Arabia Saudí y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Además, ha dicho que EEUU lidera a China en "superinteligencia" (SI) --el término que su Administración usa para la inteligencia artificial-- y que el presidente chino, Xi Jinping, le felicitó en chino por su gestión.

En otro orden de cosas, el mandatario ha criticado que la anterior Administración "regalase" gran cantidad de material militar a Ucrania sin pasar la factura a la Unión Europea, algo que --según ha asegurado-- él sí hace.

En la misma línea, ha presumido de haber obligado a otros países a subir el precio de los medicamentos mediante la "amenaza de aranceles" para lograr reducir los costes de estos en Estados Unidos.

De cara a las elecciones de este martes, Trump ha pedido a sus votantes que "finjan" que él está en la papeleta: "Si nuestra gente vota, ganamos por mayoría".

Las encuestas apuntan a que el Partido Republicano tiene opciones de perder sendas mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes, lo que dificultaría el poder legislativo de Trump durante la segunda mitad de su mandato.