Trump contempla "juntar" a la oposición venezolana y al Gobierno chavista en futuras conversaciones

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de "juntar" a la oposición venezolana y a las actuales autoridades chavistas, lideradas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, en posibles futuras conversaciones que determinen el rumbo del país latinoamericano.

"Me encantaría poder hacer algo al respecto (de la situación en Venezuela) y quizás unir a las partes para hacer algo", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca ante los medios a bordo del avión presidencial, sin dar más detalles sobre una posible reunión entre ambos bandos.

Al ser preguntado por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, Trump ha asegurado que es una "excelente persona", al tiempo que ha reivindicado el papel que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha tomado tras la intervención estadounidense en Venezuela. "Los líderes actuales están haciendo un muy buen trabajo", ha añadido.

El negocio del petróleo se encuentra dentro de las prioridades del Gobierno norteamericano que, tras la reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado, accederá a sus reservas.

"Vamos a vender mucho petróleo, y nosotros nos llevaremos algo, y ellos se llevarán mucho. Y les va a ir muy bien. Van a ganar más dinero que nunca", ha indicado.

INDIA TERMINA SU NEGOCIO PETROLERO CON IRÁN

El líder norteamericano ha afirmado que India dejará de comprar petróleo a Irán y comenzará a adquirir crudo venezolano, después de alcanzar un acuerdo con las autoridades indias en lo que supone una nueva medida de presión contra la república islámica.

Por otro lado, ha invitado a China a que participe del negocio del petróleo en Venezuela. "Les diré algo: China es bienvenida y haría un gran negocio con el petróleo. Bienvenidos sean los chinos", ha asegurado.

Posteriormente se ha referido al "jefe" Xi Jinping para certificar que su relación con el gigante asiático es "excelente" y que no siente ninguna preocupación por la estabilidad del país, a pesar de los movimientos e investigaciones que se están desarrollando en las cúpulas del Partido Comunista Chino y el Ejército.

Sin embargo, sí ha mostrado su inquietud ante el acercamiento de Canadá al país asiático y ha aseverado que si ambos estados alcanzan un acuerdo, Estados Unidos hará "algo sustancial" contra las autoridades canadienses. Hace una semana ya amenazó con aranceles del 100% si fructificaban las negociaciones comerciales entre China y Canadá.