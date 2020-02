EEUU.- Trump defiende el cese del coronel que le acusó durante el impeachment, a quien describe como "insubordinado"

Publicado 08/02/2020 16:41:09 CET

NUEVA YORK, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este sábado su orden de despido contra el coronel Alexander Vindman, quien cuestionó los contactos entre Trump y Ucrania dentro de la investigación sobre el juicio político al mandatario, de la que ha sido absuelto por el Senado esta semana, por supuestamente pedir a las autoridades del país que investigaran al hijo de su rival político y ex vicepresidente del país, Joe Biden.

"Fue inapropiado que el presidente pidiese una investigación de un rival político", testificó Vindman en noviembre del año pasado ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde cuestionó la capacidad de Ucrania para realizar una pesquisa "imparcial" sobre el caso de Biden. Además, admitió que la revelación pública de dicha solicitud, como finalmente ha ocurrido, acarrearía "implicaciones significativas".

Vindman, considerado el principal experto de Ucrania en el Consejo de Seguridad Nacional, ha sido cesado de su puesto en las últimas horas, meses antes de lo esperado, según un comunicado de su abogado, ya que se esperaba su salida para el mes de julio. Junto al coronel ha sido cesado el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sonland.

Trump ha ratificado su decisión cuestionando el carácter del militar. "Las organizaciones de noticias falsas como la CNN o la MSNBC hablan del 'teniente coronel' Vindman como si fuera maravilloso. En realidad, ni le conozco, ni he hablado nunca con él ni me he encontrado con él (¡No creo!), pero era muy insubordinado, e informó incorrectamente del contenido de mis 'perfectas' llamadas a Ucrania", ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter.

En ella, Trump ha asegurado que Vindman obtuvo una evaluación "horrenda" de su superior, que le describió como, de nuevo según el presidente, "un hombre con problemas de juicio, con problemas a la hora de respetar la cadena de mando y a la hora de filtrar información".

"En otras palabras, 'FUERA'", ha zanjado Trump.