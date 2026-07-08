Trump detendrá "completamente" el comercio con España y dice que es "una causa perdida": "Es un aliado terrible"

ANKARA 8 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Trump ha expresado su enfado con varios aliados por lo que en su opinión es poco compromiso con la OTAN, pero ha señalado especialmente a España porque "son hostiles" y dicen "abiertamente" que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.