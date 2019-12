EEUU.- Trump duda de la capacidad del actual director del FBI para "arreglar" la agencia

Publicado 10/12/2019 14:50:34 CET

WASHINGTON, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda la capacidad del actual director del FBI, Christopher Wray, para "arreglar" la agencia de seguridad, un día después de que un informe interno del Departamento de Justicia descartase un sesgo político en la investigación por la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

Wray reconoció el lunes en una entrevista que el observatorio encontró errores y que los analizaría, pero subrayó que la investigación se abrió conforme a los protocolos, en contra del criterio de Trump, que ha denunciado por activa y por pasiva una "caza de brujas" contra él.

"No sé qué informe ha leído el director del FBI, Christopher Wray, pero seguro que no es el que me han dado a mí. Con esa actitud, nunca será capaz de arreglar el FBI, que está muy dañado a pesar de tener algunos de los mejores hombres y mujeres", ha replicado Trump este martes en Twitter.

En su informe, el Departamento de Justicia no ha encontrado evidencias claras de parcialidad política por parte del FBI, pero ha reconocido que se cometieron errores. La investigación del FBI, abierta en el verano de 2016, antes de las elecciones de noviembre, fue asumida en mayo de 2017 por fiscal especial Robert Mueller.

Dichas pesquisas identificaron múltiples contactos entre la campaña de Trump y Rusia, pero no determinaron que hubiese habido connivencia entre ambas partes para manipular los comicios en los que se impuso contra pronóstico el magnate neoyorquino.