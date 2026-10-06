Trump elogia a María Corina Machado ante su intención de volver a Venezuela y confía en que "todo saldrá bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas en los jardines de la Casa Blanca antes de partir a bordo del Marine One hacia Nebraska. - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tras la publicación de una columna en el diario estadounidense 'New York Post' en la que esta subraya la urgencia de su regreso a Venezuela. El mandatario estadounidense ha evitado pronunciarse explícitamente sobre los detalles de este retorno, pero ha expresado su confianza en el proceso de transición del país sudamericano asegurando que "todo va a salir bien".

Preguntado por la prensa sobre si respalda la vuelta de la dirigente opositora a Caracas, Trump ha ensalzado su figura. "Diré una cosa. Es una mujer excelente. Me dio su premio Nobel porque sabía que me lo había ganado, y es una mujer excelente. Todo va a salir bien", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en una breve respuesta.

Las palabras de Trump se producen tras la publicación de un artículo de opinión firmado por la propia Machado en el citado medio, en el que argumenta que su deber actual es regresar a su país para "acompañar" al pueblo venezolano y "canalizar pacíficamente las crecientes tensiones sociales". La opositora subraya en el rotativo neoyorquino la necesidad de forjar un gran acuerdo nacional entre civiles y militares para reconstruir la democracia tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero bajo la Administración Trump.

En su tribuna, Machado reclama que el "siguiente paso estratégico" para consolidar este cambio histórico debe ser la fijación de una fecha para la celebración de elecciones presidenciales durante el próximo año, acompañadas de una hoja de ruta con las reformas necesarias para que sean "libres y justas".

En sintonía con las recientes exigencias del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la líder venezolana ha advertido de que un calendario electoral claro dará a la sociedad "un horizonte para organizarse" y aportará "certeza" e institucionalidad a la transición.

Asimismo, Machado ha aprovechado su texto para apelar a los intereses geopolíticos y económicos de Washington, ofreciendo convertir a Venezuela en el aliado "más sólido" de Estados Unidos en el hemisferio. La opositora ha asegurado que, mediante el establecimiento de un Estado de derecho y la atracción de unos 200.000 millones de dólares (178.300 millones de euros) en inversión privada, el país caribeño estaría en disposición de producir "más de 5 millones de barriles" de petróleo diarios, siendo así una fuente de energía fiable para Estados Unidos sin suponer "un solo dólar a los contribuyentes norteamericanos".