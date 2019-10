EEUU.- Trump llama a Mitt Romney "cretino pomposo" por acusarle de "persecución política" contra Joe Biden

Publicado 05/10/2019 17:28:22 CET

NUEVA YORK, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado al senador republicano y ex candidato a la Casa Blanca Mitt Romney de "cretino pomposo" por sugerir que el mandatario estaba liderando una "persecución política" contra su posible rival demócrata en las elecciones de 2020, el ex vicepresidente Joe Biden.

"Dado que Trump ha pedido a China que investigue a un solo ciudadano norteamericano", publicó Romney en su cuenta de Twitter este pasado viernes, "es un oponente político en plena nominación del Partido Demócrata, todo invita a pensar en que estamos ante una persecución política. Considerando lo presente, la descarada decisión tomada por el presidente de pedir a China y a Ucrania que investiguen a Biden es errónea y descorazonadora".

Trump ha respondido enérgicamente a los comentarios de Romney -- con quien mantuvo conversaciones al principio de su mandato para un posible cargo --, en la misma red social. "Mitt Romney nunca supo ganar. Es un cretino pomposo que lleva molestándome desde el principio, menos cuando me suplicó que le respaldara para el Senado (cosa que hice) y cuando me suplicó que le nominara para ser secretario de Estado (cosa que no hice)", ha indicado.

A continuación, Trump ha insistido en que sus conversaciones con ambos gobiernos no estaban relacionadas con Biden. "Así que que alguien despierte a Mitt Romney y le diga que mi conversación con el presidente ucraniano fue perfectamente correcta y que mis comentarios hacia China se referían a la corrupción".

"Si Mitt se lo hubiera trabajado tanto durante su carrera contra (el ex presidente de Estados Unidos, Barack) Obama, habría ganado. ¡Por desgracia, le temblaron las piernas!", ha remachado.