Trump presenta la coalición militar Escudo de las Américas con los líderes latinoamericanos afines

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Joey Sussman/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este sábado desde Miami una nueva "coalición militar" conformada por 17 países del continente americano que llevará por nombre Escudo de las Américas y que tendrá como principal objetivo los cárteles del narcotráfico.

"En este día histórico nos hemos unido para anunciar una nueva coalición militar para erradicar a los cárteles criminales que plagan nuestra región", ha afirmado Trump durante su intervención en un acto con doce dirigentes latinoamericanos afines en hotel Trump National Doral Miami.

Trump explicado que se trata de "una coalición contra los cárteles". "Eso es lo que necesitáis y lo tenéis", ha resaltado. "Vamos a tumbarlos de una buena vez. Podemos hacerlo, Vamos a ir más en serio", ha advertido.

"El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso para utilziar fuerza militar letal para destruir las redes de los siniestros terroristas de los cárteles de una vez por todas", ha señalado. Para ello se servirán de "armas asombrosas" y ha puesto como ejemplo la incursión militar del 3 de enero en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Trump ha resaltado que la región de América es "muy importante", pero "ha estado abandonada durante muchos años por Estados Unidos". Ahora busca liberarla de los cárteles empleando "el poder supremo de Estados Unidos" a nivel militar. "Somos el país más potente del mundo desde el punto de vista militar", ha subrayado.

MISILES CONTRA LOS DIRIGENTES DEL NARCOTRÁFICO

Así, ha ofrecido a los líderes latinoamericanos afines emplear misiles estadounidenses para acabar con los líderes de los cárteles del narcotráfico. "Algunos de ustedes están en peligro. Si quieren podemos utilizar nuestros misiles. ¡Bum! Son muy precisos. Justo en el salón y fin de la persona del cártel", ha apuntado Trump.

Durante décadas, ha asegurado, dirigentes de la región han permitido que gran parte de su territorio quedara bajo control directo de las bandas transnacionales. "No vamos a permitir que ocurra. Os ayudaremos", ha subrayado.

También se ha referido a los países que no participan en la iniciativa. "Muchos países no quieren. Dicen, bueno, creo que no lo quiero. Prefiero que no. ¿Se podría hablar con ellos? No lo creo. Muchos no quiren y está bien también, pero si necesitáis ayuda, decídnoslo", ha ofrecido.

Así, ha planteado la situación en México, donde gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum. "Es una persona muy buena. Tiene una voz bonita. Es una mujer bella. Le dije: presidenta, presidenta, erradiquemos a los cárteles. No, no por favor, presidente", ha relatado. "Estan haciéndose con el poder de ese país. Los cárteles gobiernan México", se ha lamentado.

"Con la valentía y la decisión de los líderes que están en esta sala, grandes líderes, vamos a hacer que nuestro país sea más seguro, fuerte, rico y más exitoso que nunca. Así que os doy las gracias por venir", ha apelado.

En su larga intervención de más de 30 minutos, Trump ha mencionado a algunos de los dirigentes presentes, como el presidente electo chileno, José Antonio Kast. "Tiene la ventaja del idioma con respecto a mí. Porque no voy a aprender vuestro puñetero idioma. No tengo tiempo. Está bien que haya idiomas, pero yo no voy a invertir tiempo en aprender vuestro idioma. Me basta con un buen intérprete", ha indicado.

Asimismo ha mencionado al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien "ha hecho uno de los mejores negocios inmobiliarios de la historia" porque "se ha comprado el Canal por 1 dólar". "Me encanta ese canal", ha declarado.

Sobre el presidente argentino, Javier Milei, su "amigo", ha destacado que logró "una gran victoria" después de recibir su apoyo. "Estaba varios puntos por detrás y subió como un cohete", ha asegurado. Igualmente ha mencionado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele; al de Paraguay, Santiago Peña; al de Ecuador, Daniel Noboa; al de Guyana, Irfan Ali; al de Bolivia, Rodrigo Paz; al de Costa Rica, Rodrigo Chavez, al de República Dominicana, Luis Abinader.