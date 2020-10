EEUU.- Trump publica una entrevista antes de su horario de emisión en televisión para criticar el "sesgo" de la cadena

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado este jueves una entrevista concedida a CBS News, que abandonó irritado ante las preguntas de la periodista Lesley Stahl, antes de su horario de emisión para criticar el "sesgo" de la cadena.

El mandatario ha compartido el vídeo en Facebook y ha instado a "mirar el sesgo, el odio y la mala educación en nombre de (el programa de televisión) 60 Minutes y CBS".

"¡La presentadora de esta noche, Kristen Welker, es mucho peor!", ha agregado, refiriéndose a la presentadora de NBC News, que moderará el último 'cara a cara' presidencial entre el mandatario y el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

Durante la entrevista, Trump se lamenta de que Stahl comenzara preguntándole si estaba listo para "preguntas difíciles", aduciendo que así "no hay forma de hablar".

Además, se queja en repetidas ocasiones de que la periodista no hiciera preguntas difíciles a Biden, a lo que ella responde que no ha entrevistado al exvicepresidente, informa 'The Hill'.

"Creo que hemos tenido suficiente. Hemos tenido suficiente", dice Trump, concluyendo la entrevista. "Creo que estamos listos para el vicepresidente ahora", responde un asistente de producción fuera de cámara, a lo que Trump añade que "es suficiente". "Vámonos", zanja.

La cadena CBS trasladó a principios de esta semana que acordó con la Casa Blanca que grabarían la entrevista "solo con fines de archivo". La entrevista se emitirá el domingo junto a otra con Biden, entrevistado por Norah O'Donnell a principios de esta semana.