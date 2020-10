EEUU.- Trump regresa a la campaña electoral sintiéndose "poderoso" y ofreciendo besos a "chicos" y "mujeres hermosas"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto este lunes a sus actos de campaña con un multitudinario mitin celebrado en Florida, en el que ha dicho sentirse "poderoso" tras superar la enfermedad del coronavirus, y ha bromeado con besar a todos "los chicos" y "las mujeres hermosas" que han acudido a la cita.

"Me siento tan poderoso... Besaré a todo el público. Besaré a los chicos y a las mujeres hermosas. Os daré un beso grande y gordo", ha dicho el presidente de Estados Unidos, quien ha rememorado su particular batalla contra el coronavirus.

"Dicen que soy inmune. No sé por cuánto tiempo. Algunas personas dicen que de por vida, otros que durante cuatro meses", ha dicho Trump, quien ha animado a la población a "salir" y a continuar con sus vidas, aunque ha reconocido que es "arriesgado".

Como ya anunciara la semana pasada cuando salió del hospital militar Walter Reed, Trump ha anunciado que ordenará distribuir a todos los pacientes con coronavirus "lo que sea" que le suministraron cuando estuvo ingresado.

"Vamos a coger lo que sea que me dieron y distribuirlo entre los hospitales, todos van a tener esa misma maldita cosa", ha dicho el presidente Trump ante una enfervorecida multitud.

"NUESTRA GENTE PRIMERO"

Durante su discurso, Trump ha arremetido contra el candidato demócrata Joe Biden, a quien le ha acusado de recortar la asistencia médica a los estadounidenses y promover una "amnistía" y sanidad para los inmigrantes ilegales.

"Todos tenemos corazón y queremos cuidar de la gente, pero lo que él está haciendo es decirle a millones de personas que vengan a nuestro país que van a tener educación, sanidad, todo... No podemos hacerlo, no podemos financiarlo, no podemos encargarnos de otra gente. Tenemos que encargarnos de nuestra gente primero", ha dicho.

Los ataques contra su rival demócrata han sido muy similares a los que lanzó durante el criticado cara a cara que mantuvieron ambos y en el que las propuestas dejaron paso a las descalificaciones y los vituperios.

"He hecho más en 47 meses que Biden en 47 años", ha dicho Trump, quien ha vuelto a acusar a Biden de querer imponer la agenda de la "extrema izquierda", destruir la economía y la seguridad nacional, y atacar a la Policía, todo ello, ha dicho, influenciado por el ala más progresista del Partido Demócrata.

Aprovechando que se encontraba en Florida, lugar de una importante e influyente comunidad cubana muy beligerante con el Gobierno de la isla, Trump no ha querido pasar la oportunidad y ha asegurado que Biden pretende convertir a Estados Unidos en la "Cuba comunista" o en la "Venezuela socialista".

"Biden era un gran amante de Castro, lo sabían, ¿verdad?", ha dicho en referencia al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fallecido en noviembre de 2016.

Tras su paso por Florida, el presidente Trump tiene previsto realizar más actos de este tipo durante esta semana en otras estados, como Pensilvania, Iowa y Carolina del Norte, precisamente aquellos en los que salió victorioso en las pasadas presidenciales de 2016.