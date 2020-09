EEUU.- Trump vuelve a poner en duda el voto por correo y denuncia que se han enviado 80 millones de papeletas no pedidas

EEUU.- Trump vuelve a poner en duda el voto por correo y denuncia que se han env - Greg Lovett/Palm Beach Post via / DPA

WASHINGTON, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a intentar sembrar dudas sobre la limpieza y legitimidad del sistema de voto por correo para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre al asegurar que se han enviado "80 millones de papeletas" que "ni siquiera" habían sido solicitadas por los electores.

"Enviar 80 millones de papeletas a personas que ni siquiera han pedido el voto es injusto y un fraude total en desarrollo. ¡Miren lo que está pasando ahora mismo", ha afirmado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter.

Trump ha cargado en varias ocasiones contra el sistema de voto por correo en Estados Unidos, una opción que será previsiblemente utilizada por millones de electores teniendo en cuenta que el país sigue siendo el más afectado por la pandemia y así se ahorran tener que acudir al colegio electoral y exponerse a contagios.

En las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha llegado a emplazar a sus seguidores que opten por el voto por correo a que acudan también a sus centros electoral para depositar sus papeletas como una forma de asegurarse de que su voto cuenta. En Estados Unidos el voto doble es una práctica que está prohibida y que está contemplada como delito por la legislación electoral federal.

Trump también ha criticado este jueves al periodista Bob Woodward, que desveló el escándalo del Watergate y que cuenta con dos premios Pulitzer, por haber publicado ahora fragmentos de las entrevistas que le realizó hace meses y en las que el mandatario reconoció que ha restado importancia a la pandemia de coronavirus.

"Bob Woodward tenía mis declaraciones desde hace muchos meses. Si pensó que eran tan malas y peligrosas, ¿por qué no lo contó de inmediato en un esfuerzo por salvar vidas? ¿No tenía la obligación de hacerlo? No, porque sabía que eran respuestas buenas y adecuadas. Calma, no entren en pánico", ha asegurado.