EEUU.- Twitter incluye por primera vez una verificación de hechos en unos mensajes de Trump sobre el voto por correo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Twitter ha incluido este martes por primera vez una verificación de hechos en dos mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirman que las papeletas para votar por correo conducirían a un fraude, al considerarlos engañosos.

En concreto, Trump ha indicado en la red social que "no hay manera (¡cero!) de que las papeletas del voto por correo no sean menos que sustancialmente fraudulentas".

"Los buzones se robarán, las papeletas se falsificarán e incluso (serán) impresas ilegalmente y firmadas fraudulentamente", ha agregado, criticando al gobernador de California, Gavin Newsom, por enviarlas "a millones de personas". "Serán unas elecciones manipuladas. ¡De ninguna manera!", ha zanjado.

Así, Twitter ha incluido en sendos mensajes un enlace con el texto "Consigue los hechos sobre el voto por correo" que llevan a una página con el título "Trump afirma de manera infundada que el voto por correo conducirá a un fraude electoral". Debajo, bajo el epígrafe "Lo que necesitas saber", Twitter desmiente las aseveraciones del presidente de Estados Unidos.

En este sentido, aclara que "los verificadores de hechos dicen que no hay evidencias de que el voto por correo esté relacionado con el fraude electoral"; "Sólo lo votantes registrados recibirán papeletas"; y "Aunque Trump apuntó a California, el voto por correo ya se utiliza en algunos estados, incluidos Oregón, Utah y Nebraska". Además, enlaza algunas noticias de medios como 'The Hill' o 'The Washington Post' que han analizado los comentarios del presidente estadounidense.

Por su parte, la portavoz de Twitter Katie Rosborough ha señalado en un comunicado enviado a la cadena de televisión CNN que los 'tuits' del presidente estadounidense "contienen información potencialmente engañosa sobre los procesos de votación y han sido etiquetados para proporcionar contexto adicional acerca del voto por correo".