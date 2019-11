EEUU/Ucrania.- Trump critica que la exembajadora de EEUU en Ucrania se negara a colgar su retrato en la Embajada en Kiev

Publicado 22/11/2019 22:49:34 CET

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este viernes que la exembajadora estadounidense en Ucrania Marie Yovanovitch, que ha comparecido en la investigación del 'impeachment' contra él, se negara a colgar su retrato en la legación diplomática en Kiev.

"Esta embajadora, que todo el mundo dice que es tan maravillosa, no colgó mi retrato en la Embajada", ha dicho, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

"Estaba a cargo de la Embajada y no lo colgó. Costó cerca de un año y medio o dos años que lo hiciera", ha manifestado, antes de agregar que Yovanovitch "dijo cosas malas" y "no le defendió". "Tengo derecho a cambiar a la embajadora", ha añadido.

Así, ha recalcado que la antigua embajadora "era una persona de (la Administración de Barak) Obama que no quería colgar mi retrato en la Embajada". "El estándar es poner el retrato del presidente de Estados Unidos en la Embajada", ha reiterado.

"Esta mujer no era un ángel, ¿de acuerdo? Hubo muchas cosas que hizo que no me gustaron y hablaremos de ellas en algún momento. No estamos hablando de un bebé", ha zanjado.

Trump acusó la semana pasada de incompetencia a Yovanovitch mientras testificaba ante el Congreso de Estados Unidos en el proceso para decidir un juicio político contra el inquilino de la Casa Blanca, en lo que los demócratas del comité investigador denunciaron como un acto de intimidación.

"Cualquier lugar donde ha estado Yovanovitch ha acabado mal", escribió el presidente en Twitter, en un hilo de dos mensajes donde criticó la carrera de la diplomática.

"Comenzó en Somalia, ¿y qué tal les fue? Seguimos con Ucrania, donde el presidente saliente de Ucrania habló de ella en términos desfavorables durante la segunda conversación que tuvimos", argumentó.

Nada más ser informada del 'tuit', Yovanovitch calificó el mensaje como una maniobra de presión. "No sé lo que el presidente está intentando hacer pero creo que está intentando intimidarme", declaró. "Y no creo que yo haya tenido nunca el poder de empeorar una situación, ni en Mogadiscio ni en otros lugares. Lo que sí creo es que he mejorado las cosas, y es demostrable", añadió.

Hasta el momento del 'tuit' de Trump, Yovanovitch estaba describiendo sus últimos días como diplomática en Ucrania, donde fue sometida, acusa, a una campaña de desprestigio liderada por el abogado del presidente norteamericano y ex alcalde de Nueva York, Rudolph 'Rudy' Giuliani.

Posteriormente, Trump resaltó que "no cree para nada" que sus 'tuits' fueran intimidatorios y afirmó que no ha intentado manipular ni intimidad a testigos, al tiempo que tildó de "desgracia" el proceso de 'impeachment' y dijo que es "una vergüenza para la nación".