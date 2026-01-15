EEUU realiza su primera venta de petróleo venezolano por valor de 430 millones de euros

January 9, 2026, Racine, Wisconsin, USA: Underground storage tanks are filled by a wholesaler at a gas station in Racine, Wisconsin Friday January 9, 2026, the day oil company executives met with President Donald J. Trump. It is not clear what effect Trum - Europa Press/Contacto/Mark Hertzberg

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha completado este miércoles su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros), menos de dos semanas después del ataque militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Un funcionario del Gobierno estadounidense ha confirmado a Europa Press que se trata de "la primera venta" estadounidense de crudo venezolano, mientras que ha agregado que "se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas".

Por su parte, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Taylor Rogers, ha defendido que el presidente del país, Donald Trump, "negoció un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano".

"El equipo de Trump está facilitando conversaciones positivas y continuas con compañías petroleras que están listas y dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela", ha asegurado.

Por último, Rogers ha manifestado que Trump está "protegiendo" al Hemisferio Occidental "de ser explotado por narcoterroristas, narcotraficantes y adversarios extranjeros".

Si bien la Administración Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha dado detalles de la operación, el portal especializado en noticias económicas Semafor ha informado, citando a un alto funcionario del Gobierno, que la cuenta principal a la que han llegado los ingresos está en Qatar.

Este mismo lunes, el magnate republicano indicó que 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos, en unas declaraciones en las que subrayó estar "trabajando muy bien con Venezuela", dirigida ahora por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien ha mantenido este jueves una "muy positiva" llamada tras la que ha asegurado que están alcanzando "avances significativos" para la "estabilización" del país.