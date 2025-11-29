Trump declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela

Imagen de archivo del USS Winston S. Churchill - Europa Press/Contacto/Mc2 Rylin Paul/U.S. Navy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este sábado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

A la espera de nuevos acontecimientos, este anuncio ha roto por ahora la narrativa de un posible acercamiento con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a tenor de la información publicada esta semana por el 'New York Times', que hablaba de una reciente conversación telefónica ocurrida entre ambos. La conversación sucedió a finales de la semana pasada, según dos fuentes próximas al diálogo, y en ella ambos líderes hablaron incluso de una posible bilateral en Estados Unidos.

El mismo medio estadounidense informó en octubre que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petroleros del país, además de otras muchas oportunidades para las empresas estadounidenses, en un esfuerzo por disminuir la tensión. Sin embargo, Estados Unidos acabó planteando una oferta prácticamente inasumible: Maduro debía abandonar obligatoriamente el poder que asumió en 2013 directamente tras la muerte de Hugo Chávez.

Sin embargo, los eventos de las últimas horas se han apartado de esta línea. De hecho, el aviso de Trump de este sábado ocurre prácticamente al término de una semana en la que el mandatario norteamericano ha avisado a las claras de que su estrategia militar en la lucha antidroga pasaría en un futuro próximo de circunscribirse a las aguas del Caribe a convertirse en una lucha por tierra.

Este mismo jueves, Trump ya avisó que "muy pronto" comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para "detener por tierra" a los supuestamente "numerosos" narcotraficantes venezolanos, alimentando todavía más las especulaciones sobre una posible intervención militar estadounidense en el país latinoamericano.

"Probablemente os hayáis dado cuenta de que la gente no quiere hacer entregas por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto", afirmó el inquilino de la Casa Blanca en una conversación a distancia con militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias.

Nada más conocer las declaraciones del mandatario norteamericano, Maduro declaró el estado de "alerta" para la Fuerza Aérea del país y aseguró que "no hay amenaza ni agresión que atemorice" a Venezuela ante las acciones de las "fuerzas extranjeras imperialistas", que "amenazan continuamente con alterar la paz" en la región caribeña "bajo falsos y extravagantes argumentos".

La Administración de Donald Trump, que ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, ha esgrimido el presunto rol del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como una de sus principales bazas para justificar ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total.

DESPLIEGUE MILITAR

Estos ataques, en el marco de la denominada operación 'Lanza del Sur', se suman al incremento de la presencia militar estadounidense en la zona, que ha incluido el despliegue del portaaviones 'USS Gerald Ford', el más grande de la Armada estadounidense.

El despliegue fue confirmado a las pocas horas de que el portaaviones entrara el 11 de noviembre al área de responsabilidad del Mando Sur (SouthCom), después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara "apoyar la directiva" de Trump para "desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo".

"La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del SouthCom reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorizar e interrumpir las actividades y actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y nuestra seguridad en el Hemisferio Occidental", ha declarado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Para Washington, este despliegue de fuerzas --que incluye a 4.000 uniformados y decenas de aeronaves a bordo-- "mejorará y reforzará las capacidades existentes para desarticular el narcotráfico y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales", agregando que "proporciona" una "mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar".

En este sentido, el portavoz detalló que el 'USS Gerald R.Ford' "puede catapultar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones encomendadas". Así, "reforzará" las fuerzas conjuntas ya desplegadas en la región "para derrotar y desmantelar las redes criminales que explotan nuestras fronteras y dominios marítimos compartidos".