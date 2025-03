Trump impone un arancel del 25% a los países que compren gas o petróleo de Venezuela

Extiende la licencia de la petrolera estadounidense Chevron en el país latinoamericano hasta el 27 de mayo

Maduro asegura que seguirá exportando gas y petróleo pero apuesta por "romper la dependencia energética"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25 por ciento a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con Washington a partir del próximo 2 de abril.

Este arancel, según ha explicado este lunes el mandatario en su cuenta de Truth Social, se debe al hecho de que Venezuela ha enviado a Estados Unidos, "de forma deliberada y engañosa", a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos "y personas de naturaleza muy violenta".

Entre las bandas "enviadas" a Estados Unidos, Trump ha denunciado al Tren de Aragua, designado como organización terrorista. Cabe recordar que las autoridades estadounidenses deportaron hace más de una semana a casi 200 migrantes venezolanos acusados de pertenecer a esta banda, que fueron internados en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

"Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. ¡Es una gran tarea! Además, Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos", ha expresado.

Según el decreto publicado horas más tarde por la Casa Blanca, el Gobierno estadounidense determinará "a su discreción si el arancel del 25% se impone a las mercancías procedentes de cualquier país que importe petróleo venezolano, directa o indirectamente, a partir del 2 de abril de 2025", por lo que aún se desconoce qué Estados y cuándo se verán afectados por esta medida.

La decisión coincide con la extensión del permiso a la compañía petrolera Chevron para operar en Venezuela hasta el próximo 27 de mayo, en un anuncio que ha hecho este mismo lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Administración Trump decidió a principios de marzo que la licencia para las operaciones de la petrolera estadounidense en el país caribeño terminaría el 3 de abril.

Biden concedió en noviembre de 2022 una licencia a la petrolera estadounidense Chevron para reanudar la producción de petróleo en Venezuela, levantando de algún modo las sanciones decretadas por Estados Unidos en 2019 y que detuvieron las perforaciones.

MADURO RECHAZA LOS ARANCELES: "HAN FRACASADO"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha manifestado su rechazo a los aranceles anunciados por el Gobierno de Estados Unidos, de quien ha dicho que "sus medidas de máxima presión contra Venezuela, han fracasado aquí y en el mundo".

"Venezuela seguirá produciendo petróleo y gas y seguirá vendiendo a los países aliados en el mundo", ha prometido ante la cadena de televisión estatal VTV tras asegurar que "tenemos un plan, tenemos un proyecto de país y tenemos ideas claras para fortalecer la economía".

En este sentido, el mandatario ha sacado pecho del modelo económico de su país, señalando que "no es 'Made in United States', (sino que) es hecho aquí, en Venezuela, con nuestro pueblo, no dependemos del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni del Banco Mundial, es 'Made in Venezuela'".

Así, ha reiterado los planes de su Ejecutivo para "romper la dependencia de la renta petrolera". "Hoy estamos mucho mejor para valer por nuestro propio esfuerzo (...) más temprano que tarde, garantizaremos la nueva economía productiva", ha explicado.

Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, se ha sumado a este rechazo ante una "nueva agresión" de Trump que ha calificado como "arbitraria, ilegal y desesperada".

En un comunicado difundido en su cuenta de Telegram, ha denunciado que la medida viola el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en el Artículo 1, "que prohíbe discrimnar entre socios comerciales", y el Artículo 11 que "impide la imposición de barreras comerciales encubiertas".

Igualmente incumpliría "el principio de no discriminación y trato justo" contemplado en el Acuerdo de Marrakech constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha recordado el jefe de la diplomacia venezolana.

"Estas normas fueron creadas precisamente para evitar que un país utilice el comercio como un arma de presión política contra otros", ha defendido Gil, adelantando que Venezuela "ejercerá todas las acciones pertinentes ante los organismos internacionales para hacer valer sus derechos y denunciar esta nueva violación del orden económico mundial".