Condenado a diez años de prisión un excongresista de EEUU por respaldar en secreto a Venezuela

Archivo - El excongresista por Florida David Rivera (archivo) - Pedro Portal / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El excongresista republicano por Miami David Rivera ha sido condenado este viernes a 10 años de prisión por una campaña de lobby secreta en favor del Gobierno venezolano, como agente de Caracas, durante el primer mandato del presidente Donald Trump a cambio de 50 millones de dólares.

"Fue una cuestión de avaricia y traición (...). Creo que ha aprendido la lección. Ha cometido algunos errores, pero coincido con mis colegas en que debemos imponer sentencias que demuestren respeto por la ley", ha argumentado la jueza federal Melissa Damian durante la lectura de la sentencia, según recogen medios estadounidenses.

Asimismo ha hecho referencia a la comunidad cubanoestadounidense de Florida. "Esta sala está llena de cubanoamericanos que saben lo que significa intentar escapar de un régimen comunista. ¿Cómo cree que se sentirían si usted hubiera recibido ese dinero del régimen cubano?", le preguntó a Rivera, poco antes de sentenciarlo.

Rivera fue declarado culpable en mayo de los delitos de no registrarse como agente extranjero ante el Departamento de Justicia y conspiración para cometer lavado de dinero como parte de su trabajo para el gobierno del expresidente Nicolás Maduro.

Antes de conocer la condena, el propio Rivera pidió clemencia visiblemente emocionado en una intervención en la que habló sobre su trayectoria política, su trabajo con líderes de la oposición venezolana y su diagnóstico de cáncer. "Solo le suplico misericordia para que no me deje morir en prisión (...). Mis hijos no merecen quedarse sin padre", ha apelado.

En concreto explicó que las pruebas genéticas relacionadas con su cáncer estiman estadísticamente una expectativa de entre siete y 10 años de vida para personas con ese tipo de enfermedad. "Su señoría, no estoy aquí para decir que merezco algo. Pero sí diré que no merezco morir en prisión", expresó.

El excongresista rechazó las acusaciones. "Estas acusaciones son completamente ajenas a todo lo que he vivido", dijo antes de recordar cómo trabajó con el empresario cubano Jorge Mas Canosa y participó en causas relacionadas con los derechos humanos y la promoción de la libertad en Cuba, incluso a través de TV Martí. También colaboró en asuntos relacionados con Venezuela con el senador Marco Rubio, ahora asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado durante 2017.

Rivera ha mencionado también conversaciones con dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos Julio Borges, lo que demostraría que trabajaba en favor de la oposición y no del Gobierno venezolano. Según Rivera, Borges llegó a llamarlo "un gran patriota" en abril de 2017, mientras ambos discutían maneras de promover públicamente la causa de la oposición venezolana.