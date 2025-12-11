Cuba critica el "asalto" de EEUU a un petrolero frente a Venezuela y alerta de "violaciones"

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - PRESIDENCIA DE CUBA - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado lo que ha descrito como un "asalto" por parte de las fuerzas de Estados Unidos a un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, un acto que supone una "violación del Derecho Internacional", tal y como ha alertado.

"Cuba expresa su total apoyo a la declaración de denuncia del Gobierno de Venezuela y condena enérgicamente el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe perpetrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", ha indicado el presidente cubano en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Asimismo, ha subrayado que estas acciones "constituyen un acto de piratería y una escalada de la agresión contra el país hermano de Venezuela", unas palabras similares a las vertidas por el propio Gobierno venezolano, que también han acusado a Estados Unidos de actuar como "piratas".

Venezuela ha asegurado que "la política de agresión" emprendida por la Casa Blanca "responde a un plan deliberado de despojo de las riquezas energéticas" del país caribeño.

Sin embargo, estos actos han sido defendidos por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, que ha manifestado que el buque, sancionado por Washington "durante varios años", es empleado para transportar petróleo desde Venezuela a Irán, una actividad con la que ha justificado la operación en la que han intervenido el FBI, Seguridad Nacional y la Guardia Costera, con el apoyo del Pentágono.