EEUU/Venezuela.- Delcy Rodríguez recibe en Caracas a la enviada de Trump para Venezuel

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este lunes en Caracas a la enviada del presidente estadounidense, Donald Trump para Venezuela, Laura Dogu, según han confirmado las autoridades venezolanas.

"Este lunes 2 de febrero en horas de la tarde la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido con la encargada de negocios de los Estados Unidos de América de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu", ha informado el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Miguel Pérez Pirela, en redes sociales.

El encuentro ha tenido lugar en la sede presidencial, el Palacio de Miraflores, y "se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica".

Dogu llegó el sábado a Caracas con rango de encargada de negocios en una muestra más del acercamiento diplomático entre ambos países. Fue embajadora en Honduras y Nicaragua y reemplaza en el puesto a John McNamara, según ha informado la Embajada de Estados en Venezuela. Anteriormente, fue asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y subdirectora de la oficina para la recuperación de rehenes del FBI.

Hace cerca de dos semanas, McNamara viajó a Caracas para "para realizar una evaluación inicial sobre una posible reanudación gradual de las operaciones" de las respectivas embajadas. Posteriormente, el Gobierno venezolano confirmó que también enviaría un equipo a Washington.

Desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero en una operación militar estadounidense, su 'número dos', Delcy Rodríguez, ha asumido la Presidencia del país latinoamericano de forma interina y ha acordado con Washington la venta de petróleo venezolano y ha comenzado un proceso de liberación de personas detenidas, que incluye a ciudadanos tanto venezolanos como extranjeros.