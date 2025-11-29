Trump declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela

Imagen de archivo del USS Winston S. Churchill - Europa Press/Contacto/Mc2 Rylin Paul/U.S. Navy

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este sábado que el espacio aéreo "sobre y en torno" a Venezuela ha quedado completamente "cerrado".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.