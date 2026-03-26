Wall Street reparte de media la cifra récord de 214.000 euros en bonus por trabajador, un 6% más

Archivo - Fachada de la Bolsa de Nueva York en Wall Street. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Wall Street han recibido una media de 246.900 dólares (unos 214.000 euros) en concepto de bonificaciones en 2025, un 6% más por persona, lo que eleva el total de los bonus a 49.200 millones de dólares (unos 42.600 millones de euros), una cifra total récord que supera en un 9% el dato del ejercicio anterior.

El incremento de las bonificaciones refleja el aumento de los beneficios en el sector bursátil de Wall Street, que han alcanzado un total de 65.100 millones de dólares (unos 56.500 millones de euros) y un crecimiento del 30% respecto a 2024, según los datos publicados por el controlador del Estado de Nueva York.

La intensa actividad comercial, la suscripción de valores y las comisiones cobradas por la gestión de cuentas de clientes han impulsado el elevado bonus, el mayor de la serie histórica, que han recibido los trabajadores de Wall Street.

Sin embargo, descontada la inflación, el fondo de bonificaciones marcó su máximo en el año 2006 con un total de 53.700 millones de dólares (unos 46.500 millones de euros), en un momento marcado por la gran intensidad de la actividad bursátil previa al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

En materia laboral, los empleos se han reducido hasta los 198.200 frente a los 201.500 alcanzados en 2024, que supuso el mayor dato de empleo en Wall Street en los últimos 30 años. Nueva York representó en 2024 casi el 18% de todos los empleos del sector de la bolsa, situándose como la capital financiera del país con el mayor número de trabajadores.

Asimismo, los salarios crecieron en 2024 más de un 7%, con una media de 505.677 dólares, incluyendo las bonificaciones, unos sueldos que superan en cinco veces la retribución media del sector privado de la ciudad.

"Cuando a Wall Street le va bien, es beneficioso para los presupuestos estatales y municipales, que dependen de las importantes contribuciones fiscales del sector", ha sostenido el controlador del Estado de Nueva York, Thomas DiNapoli.

"Sin embargo, estamos viendo un menor crecimiento del empleo, y los conflictos geopolíticos tienen repercusiones globales que plantean riesgos extraordinarios para las perspectivas a corto y largo plazo del sector financiero y de los mercados económicos en general", ha matizado.

DiNapoli ha añadido que "Wall Street tuvo un buen desempeño durante gran parte del año pasado, a pesar de las constantes turbulencias nacionales e internacionales".