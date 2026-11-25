MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 30 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas a causa de un incendio registrado este miércoles en la gobernación de Guiza, en el norte de Egipto, al volcar un camión cisterna que transportaba productos petrolíferos.

El Ministerio de Salud egipcio ha adelantado este balance preliminar de víctimas entre las que se incluye el conductor del vehículo siniestrado, en un comunicado en el que indica que los heridos han sido trasladados a los hospitales Zayed, Al Wara e Imbaba, todos al oeste de la capital, El Cairo.

El titular de la cartera, Jaled Abdel Ghaffar, está supervisando la situación y ya ha visitado los tres centros hospitalarios, según ha destacado en una nota difundida por el diario egipcio 'Ahram'.

El accidente ha tenido lugar en uno de los túneles del distrito Warraq, cerca de la carretera de circunvalación que rodea las dos ciudades más grandes del país, desatando un incendio que a su vez ha calcinado al menos a 27 vehículos, entre ellos particulares, microbuses y taxis.

A la zona han acudido un total de 39 ambulancias, personal de Protección Civil y Bomberos, que han conseguido controlar las llamas, mientras la Policía ha reabierto la carretera y restablecido la circulación en ambos sentidos.

También se ha trasladado al lugar un equipo de la Fiscalía para comenzar las diligencias de una investigación "urgente" ordenada por el fiscal general del Estado, Mohamed Shauki, sobre el accidente. La principal tesis apunta a que el conductor del camión perdió el control del volante, lo que provocó que se desviara y el vehículo chocara contra la barrera de hormigón de la carretera, antes de explotar e incendiarse.

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha enviado sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseado una pronta recuperación a los heridos.