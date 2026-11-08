Al menos cuatro muertos y 88 heridos tras descarrilar un tren en Guiza, Egipto, según un nuevo balance

Archivo - MINYA, Oct. 13, 2024 -- This photo taken with a mobile phone on Oct. 13, 2024 shows the scene of a train collision in Minya province, Egypt. At least 20 people were injured in a train collision early Sunday in southern Egypt's Minya province, w - Mohamed Asad / Xinhua News / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y 88 han resultado heridas después de que varios vagones de un tren de pasajeros volcaran en la línea ferroviaria que conecta El Cairo con Asuán, a la altura del cruce de Jarza, en la gobernación egipcia de Guiza, según ha informado el Ministerio de Sanidad de Egipto.

"Aumenta el número de heridos a 88 y hay cuatro pasajeros muertos en el accidente de tren de Al Ayat, según el recuento prelimina", ha indicado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

El ministro de Sanidad y Población, el doctor Jaledabdel Gafar, ha ordenado elevar el nivel de alerta en todas las instalaciones sanitarias de las gobernaciones de Guiza y Beni Suef para aportar apoyo médico y de emergencia. Así, se han movilizado 72 ambulancias para atender y trasladar a los afectados.

Hasta 49 heridos han sido trasladados al Hospital de Al Wasta, en la gobernación de Beni Suef, 29 al Hospital de Al Ayat y los diez restantes están en el Hospital de Al Ayat, en Guiza.

La cartera ministerial ha asegurado que mantiene un "seguimiento constante" de la evolución de los afectados y que está proporcionando a todos ellos "una atención médica completa".