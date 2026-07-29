Archivo - June 9, 2024, Saint Petersburg, Russia: The flag of the Arab Republic of Egypt seen in the gallery of flags of the participating countries in the framework of St. Petersburg International Economic Forum 2024 - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

Una firma de análisis de riesgos marítimos alerta de dos embarcaciones de GNL alcanzadas por al menos un dron

Trump, sobre la supuesta relación del suceso con la guerra contra Irán: "Es más de lo mismo"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha registrado en la tarde de este miércoles en dos buques cisterna de gas en el puerto de Damietta, en Egipto, sin víctimas que lamentar y cuya causa hasta el momento se desconoce, según han indicado las autoridades.

El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto ha confirmado el incendio en un comunicado en el que ha precisado que las embarcaciones afectadas son "un buque de gasificación y un buque de almacenamiento atracados en el puerto de Damietta".

La cartera ha señalado que se dio respuesta "de inmediato" al suceso, al que se ha referido como un "accidente", con el cuerpo de bomberos y equipos de emergencias desplegados en este puerto situado a 70 kilómetros al oeste de Puerto Said, el acceso al canal de Suez, y al que se ha desplazado el ministro, Karim Badaui para seguir la situación sobre el terreno y "asegurarse de que (...) exista una coordinación plena entre los distintos organismos implicados hasta que se resolviera la situación de forma segura".

"El accidente no ha provocado heridos ni víctimas mortales, y los equipos de emergencia siguen colaborando con los organismos técnicos competentes para completar los trabajos y adoptar las medidas necesarias de acuerdo con las normas vigentes (...) Se están tomando las medidas necesarias para evaluar las repercusiones de la situación", ha indicado el Ministerio en una nota difundida en redes sociales.

Las declaraciones del Gobierno egipcio llegan después de que la firma de análisis de riesgos marítimos Ambrey haya informado de que "una instalación flotante de almacenamiento de gas natural licuado (GNL), de propiedad y gestión estadounidenses" y un "buque metanero con bandera de las Bermudas, de propiedad y gestión griegas" fueron alcanzados por al menos un vehículo aéreo no tripulado en aguas territoriales de Egipto.

A ello se suma que la empresa Inchcape Shipping Services, que también ofrece información y servicios portuarios, se ha referido en un comunicado a "una explosión en el puerto de Damietta, concretamente en la terminal de GNL, durante las operaciones de descarga de carga".

"Las autoridades locales han reaccionado con rapidez y la situación ya está bajo control. Los buques implicados han sido trasladados de forma segura fuera de la zona portuaria. Se prevé que las operaciones portuarias se reanuden durante la noche en otros muelles y terminales", ha agregado.

Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado a los periodistas congregados en la Casa Blanca que ha sido "informado" al respecto.

Preguntado por la existencia de indicios que relacionen el suceso con la guerra en curso contra Irán, el mandatario se ha limitado a decir que "es más de lo mismo". "Pero la situación se va a aclarar", ha expresado, antes de reiterar que las fuerzas estadounidenses van a "golpear muy fuerte" a Irán.

"Nos toca a nosotros golpearles. Saben que va a pasar. Nos están pidiendo que no lo hagamos", ha agregado.