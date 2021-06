Egipto dice que muestra "total flexibilidad" en contactos sobre compensaciones por el bloqueo del Canal de Suez

Archivo - El buque 'Ever Given', encallado en el canal de Suez, en Egipto

Archivo - El buque 'Ever Given', encallado en el canal de Suez, en Egipto - -/Suez Canal Authority/dpa - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), Osama Rabie, ha recalcado que el organismo está mostrando "total flexibilidad" en las negociaciones sobre el pago de compensaciones por el encallamiento en marzo del buque de carga 'Ever Given', que bloqueó el tráfico en esta vía marítima durante seis días.

Rabie ha destacado que las autoridades trabajan para lograr un acuerdo y ha agregado que las conversaciones continúan pese a las disputas legales entre la SCA y el propietario del barco, la japonesa Shoei Kisen, en torno a su incautación, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.

Las declaraciones han llegado en el marco de una visita de una delegación diplomática india que busca comprobar el estado de los tripulantes que continúan en el barco, retenido por las autoridades egipcias en la ciudad de Ismailia.

Las investigaciones han apuntado hasta el momento a la posible responsabilidad del capitán del 'Ever Given' por un error humano, si bien un abogado de Shoei Kisen ha criticado que la SCA diera permiso al barco para acceder a la vía a pesar del mal tiempo y ha agregado que "no ha demostrado ningún error por parte del barco".

Las autoridades de Egipto incautaron de forma provisional el 13 de abril el 'Ever Given', en medio de su reclamación de 900 millones de dólares (cerca de 752 millones de euros) en compensaciones por las pérdidas causadas por el bloqueo del Canal de Suez.

El encallamiento del 'Ever Given', de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía, causó un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que provocó una parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.