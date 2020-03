Egipto retira la acreditación a una periodista de 'The Guardian' por un artículo sobre el brote de coronavirus

Coronavirus.- Egipto retira la acreditación a una periodista de 'The Guardian' p

Coronavirus.- Egipto retira la acreditación a una periodista de 'The Guardian' p - Rainer Jensen/dpa - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Egipto han retirado este martes la acreditación a una periodista del británico 'The Guardian' y han emitido una advertencia a otro de 'The New York Times' por su cobertura "inexacta" del brote de coronavirus e el país.

El diario británico afirmó el domingo que el número de casos era "probablemente" más elevado del que habían confirmado las autoridades, citando una investigación de especialistas canadienses que apuntaban a más de 19.300 casos, por los 126 confirmados. Por su parte, el corresponsal de 'The New York Times' tuiteó acerca del estudio.

En respuesta, el Servicio de Información Estatal (SIS) egipcio ha retirado la acreditación de Ruth Michaelson y reclamar una disculpa a 'The Guardian' por sus informaciones "deliberadamente engañosas".

Durante la jornada, el Ministerio de Sanidad egipcio ha recalcado que las cifras recogidas por el diario británico eran "completamente falsas" y que los casos están siendo confirmados "con total transparencia".

El SIS ha criticado a ambos medios por "promover datos incorrectos" y ha dicho que ello "refleja sus malas intenciones a la hora de dañar los intereses egipcios y manchar la imagen de la situación" en el país, según ha informado el diario 'Al Ahram'.

Así, ha señalado que las decisiones han sido adoptadas por la "difamación intencionada y reiterada" por parte de la periodista de 'The Guardian' y de la "mala praxis profesional" del periodista de 'The New York Times'.

Por último, el organismo ha advertido de que, si el diario británico no publica la disculpa exigida, El Cairo podría cerrar y retirar el permiso de operaciones a las oficinas de este medio en el país.