Egipto.- Al Sisi rechaza las acusaciones de corrupción contra él y el Ejército egipcio difundidas en las últimas semanas

Publicado 14/09/2019 23:35:51 CET

EL CAIRO, 14 Sep. (DPA/EP) -

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha salido este sábado al paso de las acusaciones de corrupción lanzadas contra él y contra el Ejército en las redes sociales en las dos últimas semanas.

Un contratista egipcio huido a España, Mohamed Alí, ha publicado varios vídeos en Facebook en los que acusa a Al Sisi y a los militares de derrochar los fondos públicos en proyectos fallidos.

En uno de ellos Alí asegura que su empresa ganó un contrato para construir cinco mansiones y un gran palacio que servirían como residencia para Al Sisi y los altos mandos del Ejército en el barrio cairota de Hickstep. Estas casas tenían túneles hacia cinco edificios oficiales.

En otros vídeos Alí asegura que su empresa construyó un hotel de siete estrellas en Nuevo Cairo por 2.000 millones de libras egipcias (unos 100 millones de euros).

Además ha denunciado que el Ejército le debe 220 millones de libras egipcias por la construcción de una villa para Al Sisi y su esposa en Alejandría que costó 250 millones de libras egipcias. Alí, de 45 años, llevaba 15 años trabajando para el Ejército.

Al Sisi ha participado este sábado en un acto con jóvenes en el que no ha nombrado a Alí, pero ha reconocido que estos vídeos llevan dos semanas siendo el principal tema de conversación en el país. "¿No os preocupa vuestro ejército? ¿No os preocupa que vuestros jóvenes oficiales pierdan la confianza si se dice que sus líderes son malos?", ha argumentado.

Al Sisi ha asegurado que el Ejército es "una institución cerrada y muy, muy, muy sensible a los comportamientos ilegales, en especial en lo que respecta a sus líderes". Estas acusaciones "buscan dañar vuestra voluntad, que perdáis la esperanza y la confianza", ha argumentado. "Sí. He construido palacios y seguiré haciéndolo. No son para mí. Son para Egipto. Estoy construiyendo un país nuevo", ha remachado.

Además ha recordado que el Ejército ha construido carreteras por 175.000 millones de libras egipcias y que hay proyectos militares en marcha por todo el país por 4 billones de libras egipcias.

Al Sisi ha cargado contra las redes sociales de Internet por contribuir a difundir esta "falsificación de la realidad" en lo que respecta a la revuelta que propició en 2011 el fin del régimen de Hosni Mubarak, por dañar el turismo y provocar pérdidas de entre 70.000 y 80.000 millones de libras egipcias.

Al Sisi accedió a la Presidencia en 2014 con un 97 por ciento de los votos --e igualmente casi sin oposición en las elecciones-- tras encabezar un año antes un golpe de Estado militar siendo jefe de las Fuerzas Armadas contra el entonces presidente democráticamente electo, Mohamed Mursi.

Desde entonces, las autoridades egipcias han sido acusadas de llevar a cabo campañas de detenciones contra todos aquellos percibidos como opositores, entre ellos activistas y defensores de los Derechos Humanos que participaron en la revolución de 2011 contra Mubarak.