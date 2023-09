Eguiguren cree que hay buscar una fórmula alternativa a la amnistía que "logre más o menos lo mismo"

Dice que los independentistas catalanes, "difícil lo ponen, pero para Sánchez nada es imposible"



SAN SEBASTIÁN, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren, ante una posible ley de amnistía planteada por el expresident catalán, Carles Puigdemont, para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, ha considerado que habrá que buscar "otra fórmula que logre más o menos lo mismo" y que "no amenace con garras y uñas".

En un artículo de opinión con el título 'Política-ficción', publicado en El Diario Vasco y recogido por Europa Press, Eguiguren afirma que tras las elecciones generales del pasado 23 de julio "hemos entrado en una fase de política-ficción en la que a veces no sabemos diferenciar los planos".

Así, considera que "al final se harán entendibles las posiciones de cada cual, y confía en que haya un acuerdo de gobierno "que haga presidente a Pedro Sánchez". Sin embargo, cree que "la primera gran ficción" es que el resultado de estas elecciones "ha puesto en cuestión el ordenamiento territorial del Estado".

A su entender, eso se podría decir si hubiera habido un "incremento espectacular" de los resultados obtenidos por los nacionalismos en estos comicios, pero "ha ocurrido precisamente todo lo contrario" porque "no han ganado ni en Cataluña ni en Euskadi, y además han perdido muchos votos ciudadanos", mientras que el Partido Socialista "ha mejorado ostensiblemente sus posiciones hasta ganar en ambas territorios".

El exdirigente socialista destaca que Sánchez necesita apoyos nacionalistas para gobernar en esta nueva legislatura y que estos últimos "han hecho unas exigencias aparentemente difíciles de aceptar", aunque el nacionalismo vasco y el catalán "actúan de forma diferente".

En el caso de Euskadi, asegura que el nacionalismo vasco "juega siempre con muchas cartas: plan Ardanza, plan Ibarretxe, plan Urkullu, federación asimétrica, confederación, nación foral, pacto con la Corona, Concierto político y otras muchas fórmulas que pueden justificarse con los derechos históricos que están amparados y actualizados por la Disposición Adicional primera de la Carta Magna. Además, esa exigencia no pone plazos" y considera que "no parece imposible" por tanto un acuerdo con el PNV para esta legislatura.

PARA SANCHEZ NO HAY NADA IMPOSIBLE

En cuanto a los catalanes, Eguiguren recuerda que "esta vez piden amnistía y autodeterminación". "Difícil lo ponen, pero para Sánchez nada es imposible", añade.

Respecto al plazo, afirma que "en política, habitualmente, se pone para no cumplirlo, mientras que la consulta exigida por el partido de Puigdemont, "ciertamente, no ofrece especiales problemas; no tiene fecha para su eventual celebración y siempre será posible hacer una consulta acordada democráticamente sobre algún tipo de declaración".

En relación con una posible ley de amnistía antes de la investidura, opina que "habrá que buscar otra formula que logre más o menos lo mismo". "Había un jurista que decía que hay términos jurídicos que tienen garras y uñas y son inutilizables. Desde mi punto de vista, hoy en día en España ocurre eso con la idea de la amnistía, hay que buscar una fórmula que no amenace con garras y uñas", defiende.

Finalmente, en este contexto, afirma que los constitucionalistas solamente exigen que "se respete la Constitución", y que "no se les ofenda". "En caso contrario, sinceramente preferimos que se repitan las elecciones generales", concluye.