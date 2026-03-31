EH Bildu confirma que Otegi recibió amenazas de muerte y este lunes compareció como perjudicado ante un Juzgado

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha confirmado que el secretario general de la formación soberanista, Arnaldo Otegi, recibió amenazas de muerte, remitidas al grupo parlamentario en el Parlamento Vasco en diciembre de 2025. Otegi compareció este pasado lunes antes un Juzgado de Vitoria-Gasteiz en calidad de perjudicado.

Fuentes de EH Bildu han señalado que estos mensajes con amenazas de muerte se produjeron horas después de que el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, augurara el "exterminio" político de esta formación durante una intervención en la Cámara vasca.

Las representantes de EH Bildu en la Mesa del Parlamento, actuando en nombre del grupo, denunciaron los hechos ante la Ertzaintza. Es por ello que ayer Arnaldo Otegi compareció como perjudicado ante la autoridad judicial.

Las mismas fuentes han asegurado que mantenido discreción respecto a estos hechos, ya que la izquierda soberanista "no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones", pero han confirmado los hechos al haberse publicado una información al respecto.