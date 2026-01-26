La Ejecutiva del PSOE traslada su "reconocimiento expreso" a Puente y defiende que ha invertido más en Rodalies

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz. - EVA ERCOLANESE

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE reunida este lunes ha trasladado su "reconocimiento expreso" al ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que el PP, Junts y ERC pidieran su dimisión tras los últimos accidentes ferroviarios.

Además, ante las incidencias que está sufriendo el servicio de Rodalies en Cataluña, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado la inversión, pero tienen que revertir "muchos años de abandono", según ha trasladado la portavoz, Montse Mínguez, en una rueda de prensa desde la sede del partido en la calle Ferraz.

Considera que el ministro es "un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas" porque "ha dado la cara" desde que se produjo la tragedia de Adamuz (Córdoba) donde fallecieron 45 personas y el accidente en la Gelida (Barcelona) en el que murió un maquinista en prácticas.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya defendió a Puente en la víspera desde Huesca, en un acto de campaña de las elecciones autonómicas en Aragón, donde dijo que está gestionando "desde el primer momento" de la tragedia.

REPLICA A FEIJÓO POR QUEJARSE DE EXCESO DE DATOS

Mínguez también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que este dijera que el Gobierno ha aportado un "exceso de datos" para "confundir". La portavoz socialista ha replicado que los 'populares' no están acostumbrados a aportar información y cuando les ha tocado gestionar una tragedia "nunca han utilizado la verdad y los datos".

"Esto es gobernar, esto es responsabilidad", ha manifestado, señalando el PP no puede decir que conocer datos es una confusión. "Las confusiones son los bulos, los disparates y las desinformaciones que estamos conociendo y que tratamos de desmentir", ha lanzado.

En esa misma línea ha seguido cargando contra los 'populares' acusándoles de mentir sobre tragedias anteriores en España, que sucedieron con un presidente del PP en La Moncloa y ve "una diferencia brutal" entre la gestión que hace el PSOE y el PP a quien, afirma, "no le interesa la verdad".

"HEREDEROS" DEL 11 M Y "PROTAGONISTAS" DE LA DANA

Mínguez considera que el PP de Feijóo es "heredero" de la gestión del 11-M, del Prestige, el Yak 42 o el Metro de Valencia y los "protagonistas" de "urdir un relato" en torno al expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la última gran tragedia en España, la dana de 2024.

"Basta ya de dar lecciones, basta ya de hipocresía y basta ya de utilizar el dolor, porque el Partido Popular no ve víctimas, el Partido Popular ve votantes", ha lanzado.

Por el contrario asegura que el Gobierno y el PSOE tienen el compormiso de acompañar a las víctimas y protegerlas "también cuando se apaguen los focos" y esclarecer los hechos. "Nuestro compromiso es con la verdad, con una ingestigación rigurosa, una actuación transparente, sin atajos y sin ocultaciones".

"ABANDONO HISTÓRICO" DE RODALIES

Respecto a las peticiones de dimisión al ministro que han hecho desde Junts y ERC --socios de investidura del Gobierno--, la portavoz socialista ha defendido que el Gobierno central ha incrementado la inversión en Rodalies en los últimos años pero "resulta difícil revertir toda una época de infrafinanciación y abandono histórico" en referencia a las administraciones del PP.

No obstante, ha asegurado que están trabajando "sin descanso" con la Generalitat de Cataluña --gobernada por el PSC-- para volver a disponer de un servicio "digno y seguro", después de que este lunes la red haya sufrido diversas interrupciones.

En ese sentido ha asegurado que entiende la situación que están viviendo los usuarios, asegura que "empatiza" con ellos y que están buscando soluciones a las incidencias que han obligado a para el servicio en las últimas horas.