El ELN respeta la tregua con el Ejército de Colombia pero se enfrenta a otros grupos armados, según el CERAC

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha respetado por ahora la tregua unilateral declarada para el mes de abril por la pandemia de coronavirus, dirigida a la Fuerza Pública de Colombia, pero ha continuado con los enfrentamientos con grupos rivales, según ha indicado el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), en su informe semanal.

"Desde hace 38 días, CERAC no ha registrado acciones ofensivas atribuidas al ELN, por lo tanto no hay reporte de víctimas asociadas a la violencia de ese grupo guerrillero", ha dicho el 'think tank' en su tercer informe sobre el alto el fuego.

El CERAC ha precisado que se ha producido una "completa reducción de la violencia asociada directamente al conflicto entre el ELN y la Fuerza Pública (militares y policías) durante los últimos 38 días".

Sin embargo, sí se han registrado combates con otros grupos armados. En la última semana, ha habido enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en Nariño, lo cual ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 130 personas.

"Es el segundo combate con participación del ELN desde que inició el cese el fuego unilateral", ha apuntado, recordando que en la primera semana de abril la guerrilla se enfrentó al Clan del Golfo en Chocó forzando el desplazamiento de comunidades indígenas.

Además, en ese mismo periodo --entre el 1 y el 8 de abril-- hubo "tres acciones violentas que no tuvieron atribución a un grupo armado específico" pero que tuvieron lugar "en zonas de reciente presencia violenta del ELN". En estas acciones murieron tres personas y otras dos fueron secuestradas.

El ELN anunció el pasado 29 de marzo una tregua unilateral que estaría vigente durante todo abril como un "gesto humanitario", en respuesta al llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a cesar las hostilidades en todo el mundo para centrar los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus.

No obstante, la guerrilla colombiana subrayó que se trataba solamente de "un cese activo", reservándose así el "derecho" a defenderse "ante los ataques que adelantan las fuerzas estatales, integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas del narcotráfico en varias regiones del país".

El ELN también confió en que sirviera para reactivar las conversaciones de paz iniciadas en 2017 y rotas en 2019, para lo cual el Gobierno exige a los insurgentes el cese de su actividad criminal y la liberación de los secuestrados, algo a lo que se han negado por considerar que es una imposición unilateral.