La Embajada Dominicana en España conmemora el 182º Aniversario de la Independencia Nacional con un acto magno en Madrid

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España conmemoró el 182.º aniversario de la Independencia Nacional con una recepción celebrada en el emblemático Real Casino de Madrid, en la que se dieron cita representantes del ámbito diplomático, político, empresarial y cultural.

El acto estuvo encabezado por el embajador dominicano en España, Tony Raful, acompañado de su esposa, Grey Soriano de Raful, quienes recibieron a miembros del cuerpo diplomático acreditado en la capital española, entre ellos embajadores de una veintena de países y representantes de importantes organismos multilaterales, como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ). También asistieron delegados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial.

La actividad reunió además a autoridades españolas, dirigentes políticos, agregados militares, miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios, figuras del sector cultural y representantes de la comunidad dominicana en España, en una velada que puso de relieve el creciente papel de la República Dominicana en el escenario internacional, como un actor cada vez más relevante, comprometido con el multilateralismo, el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones entre naciones.

Durante su intervención, el embajador Raful pronunció un discurso de profundo contenido histórico, en el que rindió homenaje a la gesta del 27 de febrero de 1844 y exaltó la vigencia de los valores fundacionales que dieron origen a la nación dominicana. En ese recorrido, estableció un puente entre el legado de los Padres de la Patria y el presente del país, subrayando cómo “los principios de libertad, determinación y visión de futuro continúan guiando su desarrollo bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, cuya gestión —afirmó— ha fortalecido la institucionalidad democrática, la transparencia y la proyección internacional de la República Dominicana”.

La velada incluyó una propuesta artística de alto nivel a cargo del Ballet Dominicano en Europa, dirigido por el gestor cultural Héctor Farías, que presentó una innovadora puesta en escena de “estatuas vivas” en homenaje a los Padres de la Patria: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. La representación incorporó de manera especial la figura de María Trinidad Sánchez, resaltando el papel fundamental de la mujer en la gesta independentista y en la construcción de la identidad nacional.

El programa artístico continuó con la participación del joven contrabajista dominicano Johan Reyes —primer dominicano en ingresar a la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía, en España— y culminó con la presentación de la reconocida cantautora Techy Fatule, cuya actuación puso el broche final a una noche cargada de simbolismo, identidad y orgullo patrio. La velada sirvió, además, como un escaparate para proyectar la riqueza cultural y el dinamismo de la República Dominicana, reforzando su imagen como una nación abierta, moderna y comprometida con el desarrollo.