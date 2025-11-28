La Embajada del Ecuador y Formato Educativo anuncian un programa de 2200 becas para la comunidad ecuatoriana en España - Cedida

MADRID, 28 Nov (EUROPA PRESS)

La Embajada del Ecuador en España y la Escuela de Negocios Formato Educativo han suscrito un Convenio de Colaboración destinado a impulsar la formación superior de la comunidad ecuatoriana residente en España.

El acuerdo, realizado en el Centro Cultural Ecuatoriano, contó con la presencia de la Embajadora del Ecuador, Wilma Andrade Muñoz y el CEO de Formato Educativo, Rafael

Domínguez Molinos, quienes suscribieron un Convenio de colaboración destinado a la implementación de un total de 2.200 becas distribuidas en los próximos tres años, dirigido a profesionales ecuatorianos que quieran dar un paso más en su desarrollo profesional.

Esta alianza abre una puerta a oportunidades de formación de alto nivel, accesibles, internacionales y con impacto directo en su futuro, mediante el cual se otorgará 2.200 becas valoradas en 175.000€, que se distribuyen de la siguiente manera: 100 becas completas para maestrías, 1300 becas completas para cursos de formación continua y 800 becas parciales para maestrías, cubiertas al 77%.

Los alumnos del programa de Maestrías obtendrán 3 títulos: Formato Educativo - Escuela de Negocios / Universidad de Vitoria Gasteiz y Harvard Business Impact. Las áreas de estudio abarcan: administración y gerencia de empresas, marketing, comercio exterior, energía, ventas, inteligencia artificial, entre otras.

Las Maestrías se impartirán en modalidad virtual y contarán con tres convocatorias anuales (marzo, julio y diciembre), facilitando la compatibilidad con la vida laboral y familiar. Los interesados deberán aplicar en el siguiente enlace: https://www.formatoedu.com/inscripciones-beca-ecuador/

Los solicitantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

? Ser ciudadano ecuatoriano.

? Residir en España.

? Estar en posesión de un título de educación superior o contar con experiencia profesional acreditada en el área de estudio.

El acuerdo fue suscrito ante representantes de organizaciones de mujeres ecuatorianas, personal diplomático, miembros de la comunidad ecuatoriana residente en Madrid y miembros del equipo de Formato Educativo, quienes destacaron la relevancia de esta iniciativa para fortalecer la capacitación y empleabilidad del colectivo migrante.

La firma del Convenio se enmarca en las acciones conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reafirmando el compromiso del Estado ecuatoriano y la institución Formato Educativo Escuela de Negocios, con la prevención de la violencia, el empoderamiento económico y el acceso a oportunidades educativas.