La Embajada de Honduras en España y Formato Educativo lanzan un programa de becas

Becas Embajada de Honduras en España y Formato Educativo - CEDIDA
MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Embajada de Honduras en España y Formato Educativo Escuela de Negocios han firmado un convenio marco de colaboración orientado a impulsar el acceso a la educación superior y la especialización profesional de los hondureños residentes en España. El acuerdo busca fortalecer la capacitación académica y profesional de la diáspora hondureña mediante un amplio programa de becas internacionales
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La firma del convenio fue realizada por el embajador de Honduras en España, D. Marlón Brevé, y por Hugo Domínguez Rodenas, en representación de Formato Educativo Escuela de Negocios. Asimismo, estuvieron presentes por parte de la Embajada de Honduras la Ministra Consejera, Liza Medrano, y por parte de Formato Educativo, Carlos Domínguez, director académico, y Carlos Benedito Ramos, director de Relaciones Internacionales y Comunicación.
El programa contempla la concesión de:
• 100 becas parciales de maestría, dirigidas exclusivamente a ciudadanos hondureños residentes en España.
Las becas parciales cubren el 77% del coste total del máster, permitiendo acceder a programas valorados en 3.850€ por una aportación final de 900€. Además, los estudiantes podrán financiar el importe restante hasta en 12 meses sin intereses. Las maestrías se desarrollarán en modalidad online y tendrán una duración de un año académico, permitiendo a los estudiantes compatibilizar sus estudios con su vida profesional y familiar.
Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser ciudadano hondureño residente en España.
• Contar con titulación universitaria o experiencia profesional relacionada con el área de estudio elegida.
• Completar el proceso de inscripción y admisión en Formato Educativo Escuela de Negocios.
Los beneficiarios podrán acceder a más de 50 programas de maestría distribuidos en 11 grandes áreas del conocimiento:
1. Administración de Empresas
2. Marketing y Ventas
3. Tecnologías e Innovación Digital
4. Gestión Política y Pública
5. Comercio y Gerencia de Empresa
6. Gestión de Proyectos, Calidad y Medioambiente
7. Gestión de Empresas Constructoras
8. Energías y Sostenibilidad
9. Emergencias y Gestión del Riesgo
10. Formación de Formadores
11. Género y Empresa
Entre las especialidades destacan áreas como Inteligencia Artificial, Relaciones Internacionales, Big Data, Comunicación Empresarial, Ciberseguridad, Dirección Financiera, Liderazgo, Gestión Pública, Energía Solar o Gestión de Emergencias.
Las maestrías permiten obtener tres titulaciones:
• Formato Educativo – Escuela de Negocios
• Universidad de Vitoria-Gasteiz
• Harvard Business Impact
Este convenio refuerza el compromiso de ambas instituciones con la formación, la cooperación educativa y el desarrollo profesional de la comunidad hondureña en España, fomentando nuevas oportunidades académicas y laborales para la diáspora.