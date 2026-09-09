El embajador de EEUU en Chile responsabiliza a "activistas de izquierda" de los disturbios del estallido social en 2019

Archivo - Imagen de archivo de una jornada de protestas en Chile - Eduardo Hidalgo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ha afirmado este martes que, de acuerdo con las agencias de Inteligencia de su país, habrían sido "activistas de izquierda" quienes causaron los disturbios acaecidos durante el estallido social en el país sudamericano en 2019, año en el cual el pueblo chileno salió masivamente a las calles para protestar por el alza de precios en el transporte público, iniciando así movilizaciones que se extendieron durante varios meses canalizando el descontento por la desigualdad en la nación.

"En 2019, lo que nuestra Inteligencia nos dice es que, categóricamente, provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda", ha sostenido la cabeza de la Legación estadounidense en Chile en una entrevista para la cadena CNN en la cual ha recalcado que "sin duda, la evidencia apunta a que fueron activistas de izquierda quienes perpetraron" los disturbios registrados entonces en el país.

Seguidamente, tras ser repreguntado por la entrevistadora sobre si posee información de Inteligencia norteamericana que desvelan que tales protestas provinieron la fuerzas de la izquierda, Judd ha recalcado que "absolutamente".

"Cuando nuestras agencias de inteligencia analizan, y cuando digo analizar no digo que hayan venido a Chile a hacerlo, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron de hecho activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron", ha subrayado el diplomático.

En cuanto al citado "análisis específico" supuestamente realizado sobre esta cuestión por la Inteligencia estadounidense, Judd ha apuntado que si bien no lo ha entregado a la Justicia chilena, sí que ha abierto la puerta a poder hacerlo en el futuro.

"No he entregado esa información a la Justicia chilena. Hasta donde sé, lo que ocurrió en 2019 no está en disputa en este momento", ha admitido apuntando, a su vez, que si el Gobierno se "acercara" a Estados Unidos y "solicitara inteligencia específica", al ser "naciones que comparten información de Inteligencia" ello podría ocurrir, aunque, ha precisado, no le consta que exista una solicitud al respecto.

EXTERIORES CONVOCA AL EMBAJADOR PARA PEDIR INFORMACIÓN

Al calor de tales declaraciones ha salido al paso el Ministerio de Exteriores de Chile, el cual ha convocado a Judd para pedirle información sobre los antecedentes relacionados con los episodios de violencia acaecidos entonces en el país.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores ha convocado para este miércoles al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, con objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores", ha informado la cartera chilena en un comunicado.

Seguidamente, la cartera ha calificado de "máxima importancia" toda la información que "contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerla a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia".

De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varios grupos atacaron en 2019 espacios privados, de culto e infraestructura pública, así como de medios de comunicación. Del mismo modo, determinó que, por su parte, las fuerzas de seguridad actuaron "de manera desproporcionada" y hubo un "uso excesivo de la fuerza" por parte del Estado, entonces encabezado por el expresidente Sebastián Piñera, quien declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones.