El embajador de EEUU en Venezuela respalda la "reconciliación política" tras reunirse con la opositora Figuera

El embajador de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, reunido con la opositora venezolana Dinorah Figuera - EMBAJADA DE EEUU EN CARACAS EN X

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, ha prometido este lunes "seguir apoyando" la "reconciliación política" en el país caribeño tras mantener una reunión con la opositora venezolana Dinorah Figuera, quien fuera la máxima autoridad de la Comisión Delegada Legislativa de 2015, destacada por Washington como "la última institución democrática" que reconoce del Estado sudamericano.

"Ha sido un gusto reunirme en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, la última institución democrática reconocida por Estados Unidos", ha manifestado Barrett en un mensaje difundido por la Embajada norteamericana en Caracas.

En la misma declaración, el diplomático estadounidense ha prometido que desde su legación seguirán "apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política", lo que ha presentado como "un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio". "Seguimos con Venezuela", ha apostillado.

Por su parte, la opositora ha agradecido a Barrett en redes sociales "su invitación y la productiva reunión sostenida" en el marco de sus "responsabilidades institucionales" como representante de los diputados opositores del periodo 2015 a 2020 y que ha asumido "con el firme propósito de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la construcción de soluciones para el país".

Este encuentro ya lo había avanzado la propia Figuera el pasado viernes, horas antes de mantener una reunión ella misma con el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Al término de la misma, el órgano parlamentario anunció la designación de una "mesa técnica y política paritaria" en aras del fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la paz, entre otros, en el país.

Figuera, quien sustituyó a Juan Guaidó en la presidencia de la Comisión Delegada Legislativa que representa una extensión del Parlamento de mayoría opositora de 2015, ha regresado a Venezuela tras años de exilio en España, país donde obtuvo el asilo político.

De hecho, en enero de 2023, el Tribunal 49 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas emitió una orden de detención contra la junta directiva de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y controlada por la oposición, a la que acusaba de un "robo de activos venezolanos en el exterior".